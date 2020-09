Κόσμος

Πάνω από 1 τόνος κοκαΐνης σε ψαράδικο (εικόνες)

Η ποσότητα «μαμούθ» εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο των Αρχών.

Τεράστια ποσότητα κοκαΐνης εντόπισαν οι Αρχές του Εκουαδόρ σε ψαροκάικο.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν την επιχείρηση και βρήκαν τα ναρκωτικά κρυμμένα μέσα στη βάρκα.

Κατέσχεσαν συνολικά 1,3 τόνους κοκαΐνης, ενώ συνέλαβαν και έξι άτομα.

Στο χώρο της βάρκας βρήκαν πάρα πολλά «τούβλα» άσπρης σκόνης, την οποία εξέτασαν και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για κοκαΐνη.

Συνολικά βρέθηκαν 1203 πακέτα με κοκαΐνη.