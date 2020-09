Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ινδία: Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 90000

Η Ινδία κατατάσσεται στη δεύτερη θέση σε κρούσματα και στην τρίτη ως προς τον αριθμό των θανάτων σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στην Ινδία αυξήθηκε κατά 83.347 τις προηγούμενες 24 ώρες φθάνοντας τα 5.646.010, ανακοίνωσε σήμερα το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας.

Παράλληλα, άλλοι 1.085 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 το ίδιο διάστημα, με τον απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα να φθάνει τους 90.020 νεκρούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου, 4.587.613 άνθρωποι έχουν αποθεραπευτεί. Ο αριθμός των λεγόμενων ενεργών κρουσμάτων ανέρχεται σε 968.377.

