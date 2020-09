Κόσμος

“Αθεόφοβος” πυρπόλησε εκκλησία (βίντεο)

Ούτε ιερό ούτε όσιο δεν είχε ο δράστης του εμπρησμού εκκλησίας.

Μία από τις πιο γνωστές εκκλησίες κομητείας της Φλόριντα διέρρηξε άγνωστος που στη συνέχεια της έβαλε φωτιά.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής και οι Αρχές έδωσαν το βίντεο στη δημοσιότητα, με σκοπό την αναγνώριση του δράστη από το κοινό.

Ο δράστης φαίνεται πως μπήκε στην εκκλησία σπάζοντας το τζαμάκι της πόρτας και στη συνέχεια έριξε ένα υγρό, προφανώς εύφλεκτο, πάνω σε ξύλινες επιφάνειες και άναψε φωτιές.

Αποχώρησε χωρίς να αφαιρέσει το παραμικρό από τον ιερό χώρο.

Εκτός της ταυτότητας του δράστη, άγνωστα παραμένουν και τα κίνητρά του.