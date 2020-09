Πολιτική

Το περιεχόμενο της συνομιλίας Μακρόν – Ερντογάν

Τι είπαν οι δύο ηγέτες στην πρώτη επικοινωνία που είχαν μετά την προκλητική παρουσία της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο.

Την πρώτη επικοινωνία τους είχαν την Τρίτη οι Πρόεδροι της Γαλλίας και της Τουρκίας, μετά τις τουρκικές ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες και προκάλεσαν την έμπρακτη παρέμβαση της Γαλλίας.

Το περιεχόμενο της συνομιλίας έδωσε στη δημοσιότητα η πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, συνομίλησε τηλεφωνικώς για πάνω από μια ώρα με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με θέμα την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο, στη Λιβύη και στη Συρία.

Ο Πρόεδρος χαιρέτισε την εκκίνηση των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας προς επίλυση των διαφορών τους. Εξέφρασε την επιθυμία ο διάλογος να διεξαχθεί καλή τη πίστει και να οδηγήσει στην επίτευξη μακροπρόθεσμης εξομάλυνσης των εντάσεων. Απηύθυνε εξάλλου κάλεσμα για να γίνει δεκτός από την Τουρκία ένας παρόμοιος διάλογος με τη Δημοκρατία της Κύπρου, στο ίδιο πνεύμα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε την πάγια διάθεσή του για διάλογο και το ενδιαφέρον του για μια σταθερή σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, σε μια ξεκάθαρη βάση, με σεβασμό στα συμφέροντα του καθενός.

Συναφώς, κάλεσε την Τουρκία να σεβαστεί πλήρως την κυριαρχία των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το διεθνές δίκαιο, να αποφύγει οποιαδήποτε νέα μονομερή ενέργεια πρόκλησης εντάσεων και να δεσμευτεί με σαφήνεια υπέρ της οικοδόμησης ενός χώρου ειρήνης και συνεργασίας στη Μεσόγειο. Επίσης, κάλεσε την Τουρκία να σεβαστεί πλήρως το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη στο πλαίσιο που έχει οριστεί σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τα συμφέροντα ασφαλείας των συμμάχων της στη Συρία.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τον συχνό διάλογο αναφορικά με τα ζητήματα αυτά, τόσο μεταξύ τους όσο και σε επίπεδο υπουργών».

« Στην ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να εκκινήσει εκ νέου ένας αποτελεσματικός και ξεκάθαρος διάλογος, προς αποφυγήν συγκρούσεων και αμφισβητήσεων του διεθνούς δικαίου. Οι μεσογειακές χώρες της ΕΕ εκφράστηκαν με σαφήνεια επ’ αυτού πριν λίγες ημέρες στο Ajaccio. Σεβόμαστε την Τουρκία. Είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε διάλογο μαζί της, αλλά περιμένουμε να σεβαστεί την ευρωπαϊκή κυριαρχία και το διεθνές δίκαιο, καθώς και να αποσαφηνίσει τη στάση της στη Λιβύη αλλά και στη Συρία. Οι προσβολές είναι αλυσιτελείς και τέτοιου είδους λόγια και πράξεις δεν έχουν θέση σε μια υπεύθυνη σχέση μεταξύ Κρατών. Οι Ευρωπαίοι είμαστε έτοιμοι για διάλογο, έτοιμοι για την απαραίτητη σύναψη μιας Pax Mediterranea. Όχι όμως εν μέσω εκφοβισμών, όχι με βάση το δίκαιο του ισχυρού. Με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη συνεργασία, με σεβασμό μεταξύ συμμάχων. Οι αρχές αυτές είναι αδιαπραγμάτευτες», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Πρόεδρος της Γαλλίας, κατά την παρέμβασή του στην 75η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.