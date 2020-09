Πολιτική

Κύπρος: παρέμβαση Σακελλαροπούλου για τους αγνοούμενους

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ελπίδα οι συγγενείς των αγνοουμένων να λάβουν σαφέστερη εικόνα για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.

Στο εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων ξεναγήθηκε η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η επίσκεψη της οποίας ολοκληρώνεται σήμερα στην Κύπρο.

Μετά το πέρας της ενημέρωσης, η κ. Σακελλαροπούλου δήλωσε εντυπωσιασμένη από το έργο της Επιτροπής, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να επιταχυνθεί το έργο, ώστε οι συγγενείς των αγνοουμένων να λάβουν σαφέστερη εικόνα για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.

«Είναι ένα θέμα που μου ήταν γνωστό, έχω συναντήσει την Επιτροπή Αγνοουμένων και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το έργο του εργαστηρίου είναι πάρα πολύ σημαντικό, το δικαίωμα των ανθρώπων να γνωρίζουν την τύχη των δικών τους και να έχουν μία ταφή, να ξέρουν πού βρίσκονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, το έργο της Επιτροπής και πολύ δύσκολο. Έχουν περάσει ήδη σχεδόν 50 χρόνια», η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να επιταχυνθεί γιατί κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Αλλά είναι πραγματικά εξαιρετική η δουλειά που κάνουν εδώ αυτοί οι νέοι επιστήμονες, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι που συνεργάζονται. Γιατί αυτό αφορά και τις δύο κοινότητες και υπάρχουν και Ελλαδίτες ανάμεσά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, και δείχνει πόσο μπορούν οι κοινότητες να συνεργαστούν όταν πρόκειται για ένα τόσο -όχι επιστημονικό μόνο- αλλά καθαρά ανθρωπιστικό έργο που γίνεται και δείχνει και την τεράστια σημασία του. Είμαι πολύ εντυπωσιασμένη από τη δουλειά που γίνεται εδώ και εύχομαι πραγματικά κάθε επιτυχία στο έργο τους, που -όπως είπα- είναι τόσο ιδιαίτερο και σημαντικό για όλους», κατέληξε η κ. Σακελλαροπούλου.

Η τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψης της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κύπρο περιλαμβάνει, ακόμη, συναντήσεις με εκπροσώπους νομικών κύκλων και επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου.