Ασθενείς με κορονοϊό το “έσκασαν” από νοσοκομείο της Αττικής

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία, η οποία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους, καθώς υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του ιού.

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς το μεσημέρι της Τρίτης δύο ασθένειες θετικοί στον κορονοϊό το «έσκασαν» από το νοσοκομείο «Σωτηρία» όπου νοσηλεύονταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 24χρονο από το Πακιστάν κι έναν 41χρονο από το Μπαγκλαντές, οι οποίοι πριν από περίπου μια εβδομάδα είχαν μεταφερθεί από το «Ιπποκράτειο» στην 10η πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου «Σωτηρία».

Ωστόσο, το μεσημέρι της Τρίτης διέφυγαν της προσοχής των γιατρών και εξαφανίστηκαν. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και είναι σε εξέλιξη αναζητήσεις για τους δύο, καθώς υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του ιού.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μετά την "απόδραση" από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο πριν από λίγες μέρες και άλλου θετικού στον κορονοίό μετανάστη.