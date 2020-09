Κόσμος

Λευκορωσία: Ορκίστηκε κρυφά ο Λουκασένκο

Με λίγους μάρτυρες και σε μια απροειδοποίητη τελετή που έγινε εν μέσω εσωτερικών και εξωτερικών αντιδράσεων.

(φωτογραφία αρχείου)

Η ορκωμοσία του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο για μια νέα θητεία πραγματοποιήθηκε σήμερα, μετέδωσε το επίσημο λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Belta, με μια σύντομη τελετή που δεν είχε προαναγγελθεί.

Η τελετή, η οποία κανονικά διαφημίζεται εκ των προτέρων ως μια μείζων κρατική περίσταση, ακολουθεί τις αμφισβητούμενες εκλογές της 9ης Αυγούστου, στις οποίες ο Λουκασένκο, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1994, υποστήριξε πως κατήγαγε σαρωτική νίκη. Η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε για μαζική νοθεία.

Το Belta μετέδωσε πως ο Λουκασένκο έθεσε τη δεξιά πάνω σ' ένα αντίγραφο του Συντάγματος της χώρας και ορκίσθηκε σε μια τελετή στην οποία παρευρέθηκαν μερικές εκατοντάδες άνθρωποι.

Η Λευκορωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με την προοπτική να της επιβληθούν αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις για την επίμαχη προεδρική εκλογή, την οποία ακολούθησε καταστολή εκ μέρους των δυνάμεων ασφαλείας του Λουκασένκο εναντίον των διαδηλώσεων της αντιπολίτευσης που ζητούσε την παραίτησή του.

Η ερευνήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Αναΐς Μαρίν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι «έχουν συλληφθεί καταχρηστικά» μετά τις εκλογές, ενώ υπάρχουν περισσότερες από 500 αναφορές για βασανιστήρια και χιλιάδες «ξυλοκοπήθηκαν άγρια».