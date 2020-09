Life

75η Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: “Μήνυμα ελπίδας” από τους BTS

Οι BTS είναι οι καλλιτέχνες με τα περισσότερα tweet κατά τους πρώτους έξι μήνες της καραντίνας.

Οι BTS θα μεταφέρουν «μήνυμα ελπίδας» κατά τη διάρκεια της 75ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αυτήν την εβδομάδα.

Οι superstar της Κ-pop θα μιλήσουν για «τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι μελλοντικές γενιές λόγω της COVID-19» σύμφωνα με την εφημερίδα The Korean Herald.

Θα είναι η δεύτερη φορά που το συγκρότημα από τη Νότια Κορέα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Οι BTS κλήθηκαν επίσης να μιλήσουν στην 73η Γενική Συνέλευση το 2018.

Το συγκρότημα συνεργάζεται με τη UNICEF από το 2017 στο πλαίσιο της εκστρατείας «Love Myself» για τον τερματισμό της βίας κατά των νέων.

Σύμφωνα με την Κορεατική Επιτροπή στη UNICEF, το «μήνυμα ελπίδας» των BTS θα μεταδοθεί στις Τετάρτη στις 9.00 π.μ. (ώρα ΗΠΑ) της Τετάρτης κατά τη διάρκεια της συνάντησης υψηλού επιπέδου της Ομάδας Φίλων Αλληλεγγύης του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ασφάλεια Υγείας.

Η Ομάδα Φίλων Αλληλεγγύης του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ασφάλεια Υγείας ξεκίνησε από τη Νότια Κορέα το 2020 για να συζητήσει θέματα ασφάλειας της υγείας, όπως η COVID-19. Περιλαμβάνει 40 κράτη - μέλη του ΟΗΕ και συμπροεδρεύουν οι Νότια Κορέα, Δανία, Σιέρα Λεόνε, Κατάρ και Καναδάς.

Το διάσημο γκρουπ έγραψε ιστορία όταν έγινε το πρώτο από τη Νότια Κορέα που έφτασε στο νούμερο του single Billboard's Hot 100 στις 31 Αυγούστου με τη νέα του επιτυχία «Dynamite».

Πρόσφατα επίσης έγινε γνωστό ότι οι BTS είναι οι καλλιτέχνες της μουσικής με τα περισσότερα tweet κατά τους πρώτους έξι μήνες της καραντίνας λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Τα αποτελέσματα βασίστηκαν σε tweets από την 1η Μαρτίου έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο Kanye West ήταν ο δεύτερος καλλιτέχνης με τα περισσότερα tweets, ακολουθούμενος από τους Beyonce, Drake, Megan Thee Stallion, NCT, Bad Bunny, ATEEZ, Cardi B και Harry Styles.