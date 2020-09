Πολιτική

Πέτσας: πιθανή η επικοινωνία Μητσοτάκη - Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χαρακτήρισε θετικό βήμα το ότι η αποκλιμάκωση που επιχείρησε η Τουρκία, μετουσιώνεται σε κάτι χειροπιαστό.

“Παράθυρο” για επικοινωνία ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ακόμη και πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, άφησε “ανοιχτό” ο Στέλιος Πέτσας.

"Ο Πρωθυπουργός είπε και στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα ότι χρειάζονται δύο προϋποθέσεις για μια επικοινωνία με τον Πρόεδρο Ερντογάν: Εμπιστοσύνη και καλή προετοιμασία. Αν αυτά υπάρχουν τότε όλα είναι πιθανά" τόνισε ο κ. Πέτσας μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ.

Για τις διερευνητικές επαφές τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστή η ημερομηνία έναρξής τους και χαρακτήρισε θετικό βήμα το ότι η αποκλιμάκωση που επιχείρησε η Τουρκία, μετουσιώνεται σε κάτι χειροπιαστό όπως είναι η επανέναρξη των διερευνητικών επαφών.

"Λόγω της αναβολής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ίσως να έχουμε την ημερομηνία έναρξης λίγο αργότερα. Αυτό που φαίνεται -και είναι σημαντικό- είναι ότι εφόσον ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές θα πάμε σε μία ύφεση αυτής της προκλητικής συμπεριφοράς που είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα. Και αυτό γιατί θα ήταν αδιανόητο να συζητούμε για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας και την ίδια στιγμή να βλέπουμε, για παράδειγμα, πλοία στην περιοχή" πρόσθεσε ο κ. Πέτσας.

Τόνισε δε ότι υπάρχει απόλυτος συντονισμός με την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. "Αυτό που έχει όμως σημασία τώρα είναι να δούμε πώς φτάνουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα φτάσουμε με έναν κατάλογο κυρώσεων που έχει υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και θα εγκριθεί από τους ηγέτες σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το ζήτημα που θα απασχολήσει, κυρίως αυτές τις ημέρες της προετοιμασίας, αλλά και στις δια ζώσης επαφές των ηγετών, είναι με ποιο τρόπο θα ενεργοποιούνται αυτές οι κυρώσεις αν η Τουρκία συνεχίζει τις προκλητικές της ενέργειες, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα σύνθετο. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να έχουμε τον κατάλογο των κυρώσεων γιατί φαίνεται ότι αυτός έδρασε αποτρεπτικά στις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας το προηγούμενο διάστημα" εκτίμησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Κατέληξε λέγοντας ότι η Ελλάδα και οι περισσότερες χώρες έχουν πει ότι πρέπει να έχουμε απέναντι στην Τουρκία μια πολιτική «μαστίγιου» και «καρότου». "Το «μαστίγιο», φυσικά, είναι οι κυρώσεις, το «καρότο» είναι οποιαδήποτε συνδρομή προς τη χώρα αυτή, η οποία πλήττεται σοβαρά από τις εξελίξεις στην οικονομία της. Οποιαδήποτε συνδρομή μπορεί είτε να είναι οικονομική, είτε να έχει σχέση με τα Κεφάλαια προενταξιακών διαπραγματεύσεων, τα οποία -λίγο έως πολύ- έχουν βαλτώσει".

Την ίδια ώρα, όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ερίκ Μαμέρ, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, θα έχει αργότερα τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν.

Πάντα υπάρχει στη φαρέτρα μας ένα lockdown

Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας ο κ. Πέτσας επεσήμανε πως «από τον Ιούλιο και κυρίως από τις αρχές Αυγούστου και μετά, παίρνουμε συνεχώς πρόσθετα μέτρα, είτε τοπικού χαρακτήρα είτε οριζόντια. Παρά τα μέτρα αυτά, φαίνεται ότι τα κρούσματα έχουν σταθεροποιηθεί σ’ ένα ύψος, το οποίο είναι μεγάλο. Αυτά τα κρούσματα προκαλούν σιγά-σιγά πίεση στο Σύστημα Υγείας, που δεν την είχαμε δει για πολλούς μήνες. Επομένως, κινούμαστε σε δύο κατευθύνσεις: Η μία είναι να δίνουμε συνεχώς Μ.Ε.Θ. στο Σύστημα. Η άλλη είναι να ζητούμε απ’ όλους τους πολίτες να εφαρμόζουν τα μέτρα. Είναι πραγματικά κρίσιμο να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα, για να μην πάμε σε κάτι χειρότερο, το οποίο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία».

Τόνισε επίσης πως «δεν έχουμε αποκλείσει ποτέ από τα εργαλεία μας ένα τοπικό lockdown. Και το κάναμε πολλές φορές από τη Θράκη μέχρι τη Δαμασκηνιά στην Καστοριά και από τη συνοικία της Ν. Σμύρνης στη Λάρισα μέχρι την Αχαΐα και την Ηλεία. Πάντα, είχαμε στη φαρέτρα μας αυτό το εργαλείο για να περιχαρακώσουμε τα κρούσματα. Τώρα, το επιδημιολογικά φορτίο είναι μεγάλο στην Αττική και ιδίως στον Δήμο Αθηναίων. Εξετάζουμε το πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος και Δήμου, προκειμένου να ελέγξουμε τα κρούσματα. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε δεν αποκλείουμε να πάρουμε και περισσότερα μέτρα, αλλά αυτό θα το κρίνουν οι ειδικοί και αυτή τη στιγμή ακόμη δεν είμαστε εκεί. Αν τηρήσουμε όλοι τα μέτρα, δεν θα φτάσουμε κι εκεί».

Ενημέρωσε στη συνέχεια πως έχει προχωρήσει και «θα είναι έτοιμη σε λίγες ημέρες- μία πλατφόρμα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του υπουργείου Υγείας, όπου κάθε πολίτης θα μπορεί να βάζει τον ταχυδρομικό του κώδικα για να ξέρει τι μέτρα ισχύουν στην περιοχή του, για να μην υπάρχει σύγχυση».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις καταλήψεις στα σχολεία επισημαίνοντας πως εξετάζονται μέτρα ώστε «να μην γίνονται τέτοιες ενέργειες οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα και στη σχολική χρονιά, αλλά και στην υγεία των ανθρώπων που προχωρούν σε καταλήψεις».





Θα κριθούμε από την ταχύτητα στην αποκατάσταση των ζημιών

Τη σημασία της μάχης με το χρόνο που δίνεται για την αποκατάσταση των ζημιών για τους πληγέντες από τον μεσογειακό κυκλώνα υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας στη συνέντευξή του.

«Ήταν ένας μεσογειακός κυκλώνας, ο οποίος προκάλεσε μεγάλα προβλήματα και πολλές καταστροφές. Θα κριθούμε από την ταχύτητα στην αποκατάσταση των ζημιών για όλους τους πληγέντες. Και γι’ αυτό εχθές ήταν τρία τα βασικά σημεία, τα οποία συγκρατούμε από την επίσκεψη του πρωθυπουργού: Πρώτον, ο συντονισμός, ώστε να γίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα. Δεύτερον, τα πολλά συνεργεία ελέγχου. Είναι ήδη πάνω από 280 συνεργεία που καταγραφούν τις ζημιές. Και τρίτον, έχει να κάνει με χρήματα που θα δοθούν, τα οποία είναι πολλά και από τις πρώτες εκτιμήσεις, ενδεχομένως θα είναι πάνω από 100 εκατομμύρια. Τα μισά από αυτά αφορούν τις καλλιέργειες, τον αγροτικό τομέα, και τα υπόλοιπα αφορούν είτε τη στεγαστική συνδρομή, είτε εμπορεύματα τεχνολογικού εξοπλισμού, μηχανήματα, πράγματα τα οποία καταστράφηκαν από την πλημμύρα», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τόνισε επίσης ότι «το θέμα είναι να αποκατασταθεί η επικοινωνία με όλες τις περιοχές, ιδίως του Νομού Καρδίτσας. Εκεί βρίσκονται συνεργεία και ελπίζουμε να έχουμε αποκατάσταση των υποδομών όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Δουλεύουμε παράλληλα, όμως και σε όλα τα μέτωπα που έχουν προκληθεί καταστροφές, όπως στην Κεφαλονιά. Ήταν ένα φαινόμενο σπάνιο και ευτυχώς, λόγω της κινητοποίησης που υπήρχε και της στοχευμένης αντιμετώπισης και της αυτοθυσίας των ανθρώπων που επιχείρησαν στο πεδίο, δεν θρηνήσαμε περισσότερα θύματα. Είναι ενδεικτικό ότι είχαμε πάνω από 700 διασώσεις. Και γι’ αυτό ο πρωθυπουργός και όλοι εμείς από την κυβέρνηση είπαμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που επιχείρησαν στις πληττόμενες περιοχές είτε ήταν από την Αστυνομία, είτε από την Πυροσβεστική, είτε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας».

Πρόσθεσε επίσης πως «το βασικό πρόβλημα στο Μουζάκι, είναι το θέμα των αντιπλημμυρικών και του φράγματος, λόγω του ποταμού Πάμισου. Ο πρωθυπουργός, χθες στην επίσκεψή του δεσμεύτηκε για την προώθηση αυτού του έργου, το οποίο το ζητούσαν δεκαετίες οι κάτοικοι και επιτέλους θα δρομολογηθεί.