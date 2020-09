Υγεία - Περιβάλλον

Ακτινογραφία - σοκ: Η ραγδαία επιδείνωση 38χρονου ασθενή με κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκαλούν δύο ακτινογραφίες ενός άνδρα, οι οποίες καταγράφηκαν με 7,5 ώρες διαφορά και δείχνουν πώς ο κορονοϊός "διαλύει" τους πνεύμονες.

Σοκ και τρόμο προκαλούν οι δύο ακτινογραφίες που ανήρτησε στο Facebook ακτινολόγος από το ΚΑΤ καθώς σε αυτήν αποτυπώνεται η ραγδαία επιδείνωση που προκαλεί ο κοροναϊός στους ασθενείς.

Όπως περιγράφει ο κ. Μάνος Καρράς οι δύο ακτινογραφίες ενός 38χρονου, ο οποίος είναι καπνιστής και διαβητικός, έχουν καταγραφεί με 7,5 ώρες διαφορά.

Η πρώτη είναι από την εισαγωγή ασθενή στις 12 το μεσημέρι με 98% κορεσμό οξυγόνου και η δεύτερη, η επαναληπτική, πραγματοποιήθηκε στις 19:30 με τον ασθενή να είναι πλέον με μάσκα οξυγόνου.

Σύμφωνα με τον κ. Καρρά τα «σύννεφα» στη δεύτερη ακτινογραφιά συνήθως σημαίνουν υγρό οίδημα φλεγμονή και «είναι κομμάτι του πνεύμονα που «δεν αναπνέει»».

«Δεν υπάρχει ιός» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Καρράς απαντώντας με ειρωνική χροιά σε όσους εξακολουθούν να εκφράζουν τέτοιες απόψεις για την πανδημία του κοροναϊού.