Πολιτική

Ηλιόπουλος για κορονοϊό: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εγκληματεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία απαιτεί τώρα «άμεση επίταξη των ιδιωτικών ΜΕΘ, διεξαγωγή μαζικών τεστ με δημόσια κάλυψη, εμπλοκή των δομών πρωτοβάθμιας υγείας, ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας», τονίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι «δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο» και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «εγκληματεί»: «Έξι μήνες η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτοθαυμάζεται και δίνει συγχαρητήρια στον εαυτό της. Έξι μήνες που έχει εγκαταλείψει τα νοσοκομεία, τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής της μάχης, την άμυνα της κοινωνίας έναντι της πανδημίας».

«Απαιτούμε τώρα:

άμεση επίταξη των ιδιωτικών ΜΕΘ

διεξαγωγή μαζικών τεστ με δημόσια κάλυψη

εμπλοκή των δομών πρωτοβάθμιας υγείας

ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας», καταλήγει ο Νάσος Ηλιόπουλος.