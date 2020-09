Οικονομία

Τουρκία: Νέο χαμηλό ρεκόρ για τη λίρα

Συνεχίζεται η «κατρακύλα» της τουρκικής λίρας. Η ισοτιμία με το δολάριο σήμερα.

Σε νέο χαμηλό επίπεδο - ρεκόρ υποχώρησε σήμερα η τουρκική λίρα, συνεχίζοντας μία σειρά τέτοιων ρεκόρ, εν μέσω ανησυχιών για αρνητικές αποδόσεις λόγω του υψηλού πληθωρισμού και για τα μειωμένα συναλλαγματικά διαθέσιμα της κεντρικής τράπεζας.

Η ισοτιμία του τουρκικού νομίσματος διαμορφώθηκε στις 7,68 λίρες ανά δολάριο. Οικονομολόγοι αναμένουν ότι η τουρκική κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιό της την Πέμπτη παρά τη βουτιά της λίρας, αλλά θα αυξήσει το κόστος χρηματοδότησης με μέτρα από την «πίσω πόρτα».

Τα νομίσματα των αναπτυσσόμενων χωρών υποχώρησαν έναντι του δολαρίου σήμερα, καθώς οι επενδυτές προτίμησαν την ασφάλεια του δολαρίου λόγω των κινδύνων για την αναζωογόνηση της παγκόσμιας οικονομίας από τον νέο γύρο περιορισμών στην Ευρώπη και τη Βρετανία λόγω των αυξανόμενων κρουσμάτων κορονοϊού. Ο δείκτης νομισμάτων αναδυόμενων αγορών MSCI μειώθηκε για τρίτη συνεδρίαση, με αιχμή τις απώλειες του νοτιοαφρικανικού ραντ ύψους 1%, υποχωρώντας περαιτέρω από το υψηλό επίπεδο εξαμήνου της περασμένης εβδομάδας.