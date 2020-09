Κόσμος

Γαλλία: Διπλασιάστηκε η άδεια πατρότητας

Πρωτοπόρος η Γαλλία στη γονική άδεια και για τους πατεράδες. Τα πρόστιμα στις επιχειρήσεις που δεν τις χορηγούν.

Διπλασιάστηκε η διάρκεια της άδειας πατρότητας στη Γαλλία και πλέον φτάνει τις 28 ημέρες, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η γαλλική προεδρία.

Όταν η Γαλλία θεσμοθέτησε την άδεια πατρότητας το 2002 η διάρκειά της ήταν 11 ημέρες και επιπλέον 3 ημέρες άδεια γέννησης. Τότε η χώρα ήταν πρωτοπόρος στο θέμα, όμως έκτοτε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υιοθέτησαν πιο γενναιόδωρες νομοθεσίες.

Με τη μεταρρύθμιση αυτή η Γαλλία θα βρεθεί μαζί με την Ισπανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και την Πορτογαλία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που παρέχουν τη μεγαλύτερη άδεια πατρότητας, σχολίασε η γαλλική προεδρία.

«Ο χρόνος είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός σημαντικού δεσμού μεταξύ του παιδιού και των γονιών. Αυτή τη στιγμή ο χρόνος αυτός, οι 14 ημέρες, είναι πολύ λίγος», εκτίμησε το Παρίσι, ενώ πρόσθεσε ότι «το 80% των πολιτών» συμφωνεί με την αλλαγή αυτή.

Εξάλλου για πολύδυμες κυήσεις θα δίνονται επιπλέον επτά ημέρες.

Η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2021.

Το Παρίσι επιθυμεί να καταστήσει αυτή την άδεια υποχρεωτική και να επιβάλει κυρώσεις στις επιχειρήσεις που δεν την παρέχουν στους εργαζόμενούς τους, με πρόστιμα τα οποία θα μπορούν να φτάνουν τα 7.500 ευρώ.

Στόχος είναι να παρακινηθούν περισσότεροι νέοι πατεράδες να εκμεταλλευθούν την άδεια πατρότητας, κυρίως όσοι εργάζονται σε επισφαλείς συνθήκες.

Συνολικά το 67% των πατεράδων κάνει χρήση της άδειας πατρότητας αυτή τη στιγμή, ένα ποσοστό που δεν έχει αλλάξει πολύ από τότε που τέθηκε σε ισχύ η νομοθεσία το 2002. Εξάλλου υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου και αυτών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (80% έναντι 60%).