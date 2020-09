Life

“The 2Night Show” με λαμπερούς καλεσμένους την Τετάρτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους υποδέχεται απόψε στο πλατό της εκπομπής ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Αυθορμητισμός, χιούμορ, «ανεβασμένη» διάθεση, μουσική, καλή παρέα και φυσικά… ευχάριστα απρόοπτα! Όλα όσα έχει το The2night Show, που φέτος «γράφει» την 5η του σεζόν στο late night πρόγραμμα του ANT1.

Η Ζέτα Μακρυπούλια επισκέπτεται τον Γρηγόρη στο τηλεοπτικό του «σπίτι» και για πρώτη φορά μαγειρεύει τη σπεσιαλιτέ της! Η όμορφη ηθοποιός και παρουσιάστρια του επιτυχημένου «Ρουκ Ζουκ» παίζει με τον Γρηγόρη και τις Σφήκες και χαρίζουν ατέλειωτες στιγμές γέλιου.

Ο Νίκος Ψαρράς έρχεται στο The 2Night Show και συναντά τον Γρηγόρη μετά από πολλά χρόνια. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλά για τον μονάκριβο γιο του, καθώς και για την ευτυχία που νιώθει στο πλευρό της συζύγου του, Έλενας. Αναφέρεται επίσης στη συμμετοχή του στις «Άγριες Μέλισσες» και τη συνεργασία του με τη Θεοφανία Παπαθωμά.

Πώς νιώθει που παίζει ξανά μαζί της στην τηλεόραση μετά από 20 χρόνια; Πώς πέρασε στα γυρίσματα και τι συνέβη πίσω από τις κάμερες;

Τέλος, αποκαλύπτει πως συζητά το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στα νέα επεισόδια του «Καφέ Της Χαράς».

Καλεσμένη του Γρηγόρη στο The 2Night Show και η Κατερίνα Παναγοπούλου, σε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη. Η αγαπητή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ειδήσεων μιλά για την επαγγελματική της πορεία, το βελούδινο «διαζύγιο» με το Star και τη μεταγραφή της στο Mega.

Τέλος, αποκαλύπτει πως είναι άνθρωπος των άκρων και περιγράφει για πρώτη φορά άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας της.

Όλα αυτά, στο “The 2night Show” απόψε στις 23:30 το βράδυ στον ΑΝΤ1!

#The2NightShow

https://www.antenna.gr/the2nightshow