Κοινωνία

Πρόστιμα για μάσκα σε υπαλλήλους νοσοκομείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερο «κρούσμα» ανυπακοής σε νοσοκομείο, με τους ίδιους τους εργαζόμενους να μην τηρούν τα μέτρα.

Πρόστιμα σε εργαζόμενους του Νοσοκομείου του Ρίου, επέβαλλαν αστυνομικοί, στα πλαίσια ελέγχου που έκαναν το πρωί της Τετάρτης.

Πρόκειται για δύο διοικητικούς υπαλλήλους του νοσηλευτικού ιδρύματος, οι οποίοι αψήφησαν τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό και δε φορούσαν μάσκα ενώ βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτηρίου.

Το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ για κάθε μια περίπτωση.

Χθες έγινε ακόμη ένας έλεγχος στο νοσοκομείο του «Αγίου Ανδρέα», επίσης στην Πάτρα, όπου βεβαιώθηκαν πέντε πρόστιμα σε διοικητικούς υπαλλήλους.

Πηγή: thebest.gr