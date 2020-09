Αθλητικά

Σπουδαία διάκριση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Τι κοινό μπορεί να έχει ο Έλληνας σταρ του ΝΒΑ με τον... Τραμπ, την Μέρκελ και τον Μπολσονάρο;

Τί κοινό μπορεί να έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον... Ντόναλντ Τραμπ, την Άνγκελα Μέρκελ ή τον πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαϊχ Μπολσονάρο; Κανένα; Κι... όμως έχουν! Βρίσκονται στην ίδια λίστα του φημισμένου περιοδικού "TIME", με τους 100 ανθρώπους που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο, το έτος 2020

Ο έξι φορές πρωταθλητής ΝΒΑ και έξι φορές MVP του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο, ο γνωστός και μη εξαιρετέος Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, υπογράφει το σχετικό κείμενο στο περιοδικό "ΤΙΜΕ" για τον σούπερ σταρ των Μπακς κάνοντας αναφορά στον ρόλο του "Greek Freak" στην απόφαση της ομάδας του Μιλγουόκι να μην κατέβει για τον 5ο αγώνα των play offs κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ.

Δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, από τον χώρο του αθλητισμού, βρίσκονται, ανάμεσα σε άλλους και άλλες, ο παλαίμαχος πλέον ΝΒΑερ Ντουέιν Γουέιντ, ο Βρετανός οδηγός της Φόρμουλα Ένα Λιούις Χάμιλτον και η πρώτη Ασιάτισσα τενίστρια που βρέθηκε στο Νο1, στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του μονού γυναικών.

Ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ γράφει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Ο Πολ Σάιμον τραγούδησε πως “κάθε γενιά πετά έναν ήρωα στα pop charts”. Το ίδιο ισχύει και στον αθλητισμό. Κάθε γενιά βρίσκει έναν αθλητή που ενσαρκώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που όλα θα θέλαμε να είχαμε: αφοσίωση, συγκέντρωση, εξαιρετική αθλητικότητα και χάρη υπό πίεση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος μόλις κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο MVP, έχει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα. Όταν τον παρακολουθείς να αγωνίζεται, δεν βλέπεις μόνο αυτό που είναι, αλλά και αυτό που είναι πιθανό. Υπάρχει μία μυστική ποιότητα που κάνει τις καρδιές των φιλάθλων να χτυπούν πιο γρήγορα, όταν βλέπουν αυτόν τον άνθρωπο να περπατά στο παρκέ. Ο αληθινός ήρωας του αθλητισμού κάνει τα κόκκαλά μας να δονούνται, το δέρμα μας να ζαρώνει περιμένοντας να γίνει αυτόπτης μάρτυρας του μεγαλείου.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Γιάννης θα διευρύνει τα ρεκόρ που διατηρεί - ήδη κατέχει την υψηλότερη βαθμολογία ικανότητας ενός αθλητή για μία σεζόν (Player Efficiency Rating), το οποίο συνδυάζει όλους τους διαφορετικούς τομείς στατιστικής ενός παίκτη, στην ιστορία του ΝΒΑ – τα οποία πιθανότατα να μην είναι σε θέση να «πιάσουν» οι επόμενες γενιές.

Όμως, ένας ήρωας του αθλητισμού είναι πολλά περισσότερα από κάποια ρεκόρ. Ο Γιάννης αποτελεί παράδειγμα γιατί βγήκε μπροστά για όσα πιστεύει. Αφού οδήγησε τους Μπακς στα play offs, αυτός και η ομάδα του διαμαρτυρήθηκαν για τον πυροβολισμό του Τζέικομπ Μπλέικ από αστυνομικό στην πολιτεία τους με το να αρνηθούν να αγωνιστούν, προκαλώντας ένα κύμα απεργιών και αναβολών σε ολόκληρο το ΝΒΑ.

Κάποτε ρώτησα τον Γιάννη τι σημαίνει το όνομά του και μου είπε ότι σημαίνει "το στέμμα έχει φτάσει”. Σίγουρα έφτασε...».