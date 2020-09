Κόσμος

Παρίσι: Απειλή για βόμβα - Κλειστός ο Πύργος του Άιφελ

Συναγερμό σήμανε στις γαλλικές Αρχές η προειδοποίηση για βόμβα στο πιο διάσημο μνημείο της πρωτεύουσας.

(φωτογραφία αρχείου)

Εκκενώθηκε ο Πύργος του Άιφελ, καθώς ένας άνδρας που φώναξε «ο Θεός είναι μεγάλος (Allahu Akbar) απείλησε «να τα ανατινάξει όλα».

Η Αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και είπε στον κόσμο να κρατήσει αποστάσεις, ενώ αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο άνδρας πήρε τηλέφωνο προειδοποιώντας ότι έχει βάλει βόμβα στο πιο πολυσύχναστο σημείο της γαλλικής πρωτεύουσας.