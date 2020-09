Life

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ αναζητά νεαρούς λάτρεις του φαγητού

Ο διάσημος σεφ ψάχνει παρέα για να ταξιδέψει μαζί του σε όλο τον κόσμο.

Το καινούριο πρότζεκτ του Γκόρντον Ράμσεϊ περιλαμβάνει φαγητό, «επικές» προκλήσεις και διεθνή ταξίδια - και έως τις επόμενες δύο εβδομάδες, νέοι που επιζητούν την περιπέτεια μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

Ο διάσημος Βρετανός σεφ, εστιάτορας και τηλεοπτικός παρουσιαστής αναζητά λάτρεις του φαγητού και των ταξιδιών ηλικίας από 16 έως 21 ετών για μια νέα σειρά που θα προβληθεί σε «ένα μεγάλο δίκτυο» σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής του, Studio Ramsay.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν για την ιστορία και τον πολιτισμό κάθε ταξιδιωτικού προορισμού και θα παίρνουν μέρος σε ορισμένες δραστηριότητες που ανεβάζουν την αδρεναλίνη. «Η σειρά θα περιλαμβάνει μερικές εξαιρετικές προκλήσεις και μερικές από τις πιο όμορφες χώρες» ανέφερε ο Ράμσεϊ σε ένα βίντεο στο Twitter.

«Ονειρεύεστε να ταξιδέψετε σε διεθνή προορισμό; Έχετε την επιθυμία να εξερευνήσετε τον κόσμο; Έχετε πάθος για τον πολιτισμό, το φαγητό και την περιπέτεια; Αν έχετε έντονη περιέργεια για να ζήσετε και να ανακαλύψετε νέους πολιτισμούς, υποβάλετε αίτηση για τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική περιπέτεια!» αναφέρει η εταιρεία παραγωγής του Γκόρντον Ράμσεϊ.

Δεν είναι σαφές εάν θα είναι μια αμειβόμενη ευκαιρία, αλλά το φαγητό και το ποτό σε όλο τον κόσμο δωρεάν μπορεί να είναι αρκετά δελεαστικά για νέους έως 21 ετών.

Στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν ερωτήσεις σχετικά με τις γαστρονομικές δεξιότητες, τα ταλέντα, τα χόμπι, τα ταξίδια στο παρελθόν και τις φοβίες των υποψήφιων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 3 Οκτωβρίου.