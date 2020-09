Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θλιβερός ο απολογισμός της πανδημίας στην Ευρώπη

Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες καταγράφονται τα περισσότερα θύματα.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προσβάλλει περισσότερους από 5 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη μετά την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων στην Κίνα τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με απολογισμό του AFP, που έγινε βάσει επίσημων πηγών και δημοσιοποιήθηκε σήμερα στις 14:00 ώρα Ελλάδος.

Συνολικά 5.000.421 κρούσματα νέου κορονοϊού και 227.130 θάνατοι από COVID-19 έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη. Από τα κρούσματα αυτά περισσότερα από τα μισά έχουν καταγραφεί στη Ρωσία (1.122.241 κρούσματα, 19.799 νεκροί), στην Ισπανία (682.267 κρούσματα, 30.904 νεκροί), στη Γαλλία (502.541 κρούσματα, 31.416 νεκροί) και στη Βρετανία (403.551 κρούσματα, 41.825 νεκροί).

Περισσότερα από 380.000 νέα κρούσματα έχουν καταμετρηθεί τις επτά τελευταίες μέρες, και πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων που καταγράφεται σε διάστημα μιας εβδομάδας στην Ευρώπη από τότε που ξέσπασε η πανδημία.

Η αύξηση αυτή στον αριθμό των κρουσμάτων που εντοπίστηκαν εξηγείται εν μέρει από την μεγάλη αύξηση του αριθμού των διαγνωστικών τεστ που γίνονται σε έναν αριθμό χωρών της Ευρώπης, όπως είναι η Γαλλία, όπου περισσότερα από ένα εκατομμύριο τεστ γίνονται εβδομαδιαίως.

Παρά την αύξηση αυτή στα διαγνωστικά τεστ, ένα σημαντικό μέρος των κρουσμάτων εξακολουθεί μάλλον να μην εντοπίζεται καθώς πρόκειται για λιγότερο σοβαρές περιπτώσεις ή ασυμπτωματικές.