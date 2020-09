Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου

Τι συζήτησαν στη συνάντηση που είχαν στο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε επίσης και στελέχη της Fraport για διεύρυνση επενδύσεων.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον νέο Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου, Σεβασμιώτατο κ. Κύριλλο και αντιπροσωπεία συλλόγων Ιμβρίων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η κατάσταση της Ελληνική Μειονότητας στην Ίμβρο και την Τένεδο.

O Πρωθυπουργός υποδέχθηκε επίσης στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρόεδρο της Fraport AG, Στέφαν Σούλτε, τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ της Fraport Greece, Χρήστο Κοπελούζο, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Fraport Greece, Αλεξάντερ Ζίνελ. Παρών από την πλευρά της Κυβέρνησης, ήταν επίσης ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στη συνάντηση εκφράστηκε ικανοποίηση για την εξεύρεση αμοιβαία επωφελούς λύσης για τα εκκρεμή ζητήματα και καταγράφηκε κοινή κατανόηση για τη συνέχιση και τη διεύρυνση των σχετικών επενδύσεων. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει μια φιλοεπενδυτική και μεταρρυθμιστική Κυβέρνηση διασφαλίζουν όλες τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση των μεγάλων ξένων επενδύσεων στη χώρα.