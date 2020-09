Οικονομία

Xαρίτσης: Σε λίγο δεν θα υπάρχουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι για να στηριχθούν

Ολομέτωπη επίθεση στην Κυβέρνηση για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. Δήλωση Φλαμπουράρη για τους πλειστηριασμούς και Αχτσιόγλου για τις οφειλές του Δημοσίου.

«Τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας είναι πολύ αρνητικά για την ελληνική οικονομία» δήλωσε ο βουλευτής Μεσσηνίας και τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, στον Real Fm, αναφερόμενος στις προβλέψεις της Εθνικής Τράπεζας για «απώλεια τζίρου 50 δισ. ευρώ για τις ελληνικές επιχειρήσεις» μέσα στο 2020 και σε αυτά της ΕΛΣΤΑΤ για «μείωση τζίρου 94.3% στις επιχειρήσεις καταλυμάτων και 59% στην εστίαση στο 2ο τρίμηνο».

Ανέφερε ακόμη ότι «έχουμε έχει ήδη εισέλθει σε μια περίοδο βαθιάς ύφεσης της οποίας δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια, και που ήδη έφτασε το δυσθεώρητο 15.2% για το δεύτερο τρίμηνο», υπογραμμίζοντας την ανάγκη «να ληφθούν άμεσα μέτρα αντι-υφεσιακού και αναπτυξιακού χαρακτήρα για να ανακάμψει το γρηγορότερο η οικονομία».

«Η κυβερνητική πολιτική κινείται σε λάθος κατεύθυνση εδώ και καιρό» υποστήριξε ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι «η ελληνική οικονομία είχε μπει σε ύφεση ήδη προ κορονοϊού» και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «αντί να προχωρήσει σε μια γενναία εμπροσθοβαρή ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, όπως ζητήσαμε στον ΣΥΡΙΖΑ εξαρχής, στήριξε την αναστολή της εργασίας και τη μετάθεση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων για λίγους μήνες». Ο Αλ. Χαρίτσης χαρακτήρισε «βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας» το ζήτημα του «ιδιωτικού χρέους των 240 δισ. ευρώ», λέγοντας ότι επί ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίστηκε μερικώς με εργαλεία όπως «η ρύθμιση για τις 120 δόσεις και το κούρεμα των ασφαλιστικών εισφορών» αλλά ότι πλέον πρέπει να εξεταστεί «πού μπορεί να προχωρήσει στοχευμένα το κούρεμα αυτού του χρέους».

Ο Τομεράρχης του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε ως κρίσιμο και το «ζήτημα της ρευστότητας», κάνοντας λόγο για «κρατική στήριξη στην οικονομία» ως προϋπόθεση για να «ανταπεξέλθει σε αυτή αλλά και σε μελλοντικές κρίσεις». Ενώ χαρακτήρισε ως αναγκαία τη «δημόσια παρουσία και στις συστημικές τράπεζες, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. «Ακόμη και αυτά τα λίγα που έχει κάνει η κυβέρνηση, τα υλοποιεί μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας που ιδρύθηκε από ΣΥΡΙΖΑ».

Τέλος, αναφέρθηκε σε «αντικρουόμενες δηλώσεις των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης σχετικά με το αν «η ελληνική οικονομία αντέχει ή όχι ένα δεύτερο lockdown», χαρακτηρίζοντας τις ως «ενδεικτικές της παντελούς έλλειψης στρατηγικής της κυβέρνησης, επιζήμιες για το οικονομικό κλίμα και για το επενδυτικό περιβάλλον».

Φλαμπουράρης: συνεχίζονται οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας

΄Την ίδια ώρα, σε δήλωση του Αλέκου Φλαμπουράρη, Συντονιστή ΕΠΕΚΕ και υπεύθυνου Χρηματοπιστωτικού τομέα της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, αναφέρεται, «Ή ο πρωθυπουργός λέει ψέματα απευθυνόμενος - στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη - σε πολίτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις λέγοντας ότι « δεν θα γίνει κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του 2020» ή το τραπεζικό σύστημα ακολουθεί το δικό του δρόμο κόντρα στην Κυβέρνηση και τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτοί που την πληρώνουν σε περίοδο πρωτοφανούς για τα δεδομένα υγειονομικής και οικονομικής κρίσης είναι οι αδύναμοι πολίτες αυτής της χώρας.

Καλούμε τον Υπουργό Οικονομικών να πάρει άμεσα απόφαση για απαγόρευση όλων των πλειστηριασμών μέχρι το τέλος του 2020 προκειμένου να δώσουν την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους για την υποβολή σχετικών αιτήσεων, αλλιώς μαζί με το δεύτερο κύμα της πανδημίας του COVID-19, θα έχουμε και κύμα πλειστηριασμών κύριας κατοικίας».

Αχτσιόγλου: Η παύση πληρωμών του δημοσίου "στεγνώνει" την οικονομία

Σε δήλωση της Έφης Αχτσιόγλου, Τομεάρχη Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρεται «Παύση πληρωμών του δημοσίου προς τους πολίτες έχει ανεπίσημα κηρύξει η κυβέρνηση της ΝΔ την πλέον κρίσιμη περίοδο. Την ώρα που τα νοικοκυριά πιέζονται από τις νέες ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αυξήσει τις απλήρωτες υποχρεώσεις του κράτους προς τους ιδιώτες (απλήρωτες συντάξεις, επιστροφές φόρων κ.λπ.) κατά 400 εκατ. ευρώ από τον Δεκέμβριο 2019. Έτσι, στερεί ρευστότητα από την πραγματική οικονομία τη στιγμή που την έχει περισσότερο ανάγκη.

Μετά τις αντιδράσεις από το Γραφείο Προϋπολογισμού και τον κ. Ρέγκλινγκ, ήρθε και το χαστούκι των θεσμών. Ωστόσο, ο κ. Σταϊκούρας δεν βρήκε να πει ούτε μία λέξη γι’ αυτό στην κατά τα άλλα πανηγυρική του δήλωση για την έκθεση ενισχυμένης εποπτείας. Ίσως ακριβώς επειδή δεν υπάρχει καμία σοβαρή δικαιολογία, πάρα μόνο η τεράστια διαχειριστική ανικανότητα του επιτελικού κράτους».