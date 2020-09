Κοινωνία

Ανοίγουν ξενοδοχεία για εκατοντάδες πρόσφυγες στην ηπειρωτική Ελλάδα

Ξεκίνησαν και οι αντιδράσεις σε ορισμένες περιοχές από κατοίκους που δηλώνουν αιφνιδιασμένοι. Τι αναφέρει το Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου.

Όπως αναφέρεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, «σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προετοιμάζει την μετεγκατάσταση αναγνωρισμένων προσφύγων σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσφέρθηκαν, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης, να συμβάλουν στην αποσυμφόρηση των νησιών μας’.

«Για το σκοπό αυτό, για διάστημα μερικών εβδομάδων, θα χρησιμοποιηθούν ξενοδοχειακές μονάδες στην ηπειρωτική Ελλάδα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και προσφύγων σε ξενοδοχεία ολοκληρώνεται εντός του 2020».

Αντιδράσεις στα Καμένα Βούρλα

Περίπου 100 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στα Καμένα Βούρλα, στην Φθιώτιδα, στο πλαίσιο της προσπάθειας αποσυμφόρησης της νησιωτικής Ελλάδας, με τον δήμαρχο να καταγγέλλει πως δεν είχε προηγηθεί καμία ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, συγκεντρωμένοι κάτοικοι αντιδρούν στην εγκατάσταση προσφύγων σε ξενοδοχεία εντός της πόλης, ενώ ο δήμαρχος Γιάννης Συκιώτης αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η φημολογούμενη έλευση και εγκατάσταση μεταναστών και προσφύγων στο Δήμο Καμένων Βούρλων και ειδικότερα μέσα στον αστικό ιστό, σε ανενεργές ξενοδοχειακές μονάδες της πόλης των Καμένων Βούρλων, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα μας βρει σφοδρά αντίθετους» και καλεί τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχειακών μονάδων να ακυρώσουν τα «σχέδιά» τους για την εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του δήμου:

«Η φημολογούμενη έλευση και εγκατάσταση μεταναστών και προσφύγων στο Δήμο Καμένων Βούρλων και ειδικότερα μέσα στον αστικό ιστό, σε ανενεργές ξενοδοχειακές μονάδες της πόλης των Καμένων Βούρλων, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα μας βρει σφοδρά αντίθετους. Ως Δήμαρχος και επικεφαλής της δημοτικής αρχής ουδέποτε ενημερώθηκα για την πιθανολογούμενη εγκατάσταση των μεταναστών από τους αρμόδιους φορείς, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως όφειλαν. Κατανοούμε πλήρως την προσπάθεια αποσυμφόρησης της νησιωτικής χώρας από την συσσώρευση των προσφύγων και μεταναστών, προς όφελος του τουρισμού αλλά δεν κατανοούμε την πιθανότητα μεταφοράς μέρους αυτών, στην έδρα ενός μικρού τουριστικά δήμου της ηπειρωτικής χώρας, των 2.700 μονίμων κατοίκων, όπως είναι τα Καμένα Βούρλα.

Οι χώροι που φημολογείται ότι έχουν επιλεχθεί είναι ακατάλληλοι για οποιουδήποτε τέτοιου είδους φιλοξενία. Βρίσκονται στο κέντρο της λουτρόπολης, σε πυκνοκατοικημένο αστικό ιστό, σε απόσταση ελαχίστων μέτρων από τις σχολικές μονάδες και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης (Δημοτικό, Νηπιαγωγείο, Γυμνάσιο και Λύκειο) και μέσα στην εμπορική κίνηση της πόλης. Κατά συνέπεια η εγκατάστασή τους στους χώρους αυτούς θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην λειτουργία της τοπικής κοινωνίας, της ασφάλειας, της ποιότητας ζωής των κατοίκων, μονίμων και επισκεπτών, τόσο στη Λουτρόπολη των Καμένων Βούρλων όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Καλούμε άμεσα τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχειακών μονάδων να ακυρώσουν τα σχέδιά τους, ενώ προτρέπουμε τους αρμοδίους να επιλέξουν χώρους φιλοξενίας των προσφύγων και μεταναστών με στρατηγικό σχεδιασμό και γνώμονα την ωφέλεια όλων. Τέλος δηλώνουμε ξεκάθαρα την άρνησή μας, να αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς, χωρίς να μας ρωτούν ούτε και να μας ενημερώνουν. Σε κάθε περίπτωση, διαμηνύουμε προς όλους, ότι θα μας βρουν απέναντί ως ανθρώπινη ασπίδα αν επιχειρηθεί η εγκατάσταση έστω και ενός μετανάστη/πρόσφυγα στους συγκεκριμένους χώρους».

Ο Καναδάς θα δεχθεί 50 ευάλωτες οικογένειες

Εν τω μεταξύ, ο Aναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, συναντήθηκε με τον Πρέσβη του Καναδά στην Ελλάδα, Mark Allen.

Ο κ. Allen παρέδωσε στον κ. Κουμουτσάκο επιστολή της Κυβέρνησης του Καναδά, με την οποία εκφράζει την πρόθεσή της να μετακινηθούν 50 ευάλωτα άτομα (θύματα βασανισμών, ενδοοικογενειακής βίας, έμφυλης βίας και σεξουαλικής κακοποίησης), μαζί με τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους.

Ο κ. Κουμουτσάκος ευχαρίστησε τον κ. Allen, για τη στενή συνεργασία Ελλάδας-Καναδά και την έμπρακτη αλληλεγγύη που δείχνει η κυβέρνηση του Καναδά στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα του μεταναστευτικού. Συμφωνήθηκε ο καθορισμός σημείων επαφής για την ταχεία υλοποίηση της μετακίνησης.