Οικονομία

Ικανοποίηση Σταϊκούρα για την 7η αξιολόγηση

Είναι η τέταρτη θετική έκθεση αξιολόγησης των θεσμών σε λιγότερο από έναν χρόνο, σημειώνει ο ΥΠΟΙΚ, Χρήστος Σταϊκούρας.

«Αποτέλεσμα της σκληρής και μεθοδικής δουλειάς και της εξαιρετικής συνεργασίας των μελών της κυβέρνησης, υπό την καθοδήγηση και τις εντολές του πρωθυπουργού», αποτελεί το γεγονός ότι η 7η έκθεση αξιολόγησης των θεσμών, στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχυμένης εποπτείας της χώρας, αποτελεί την τέταρτη θετική έκθεση αξιολόγησης των θεσμών σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Αυτό αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι: «Η έκθεση επισημαίνει την έγκαιρη και στοχευμένη υλοποίηση ενός μεγάλου πακέτου μέτρων, προκειμένου να περιοριστούν οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. Δημοσιονομικά μέτρα και μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, συνολικού ύψους 20,4 δισ. ευρώ έως το τέλος Ιουλίου. Μέτρα τα οποία, μαζί με αυτά που υλοποιήθηκαν μεταγενέστερα και αυτά που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, θα υπερβούν τα 24 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020. Παράλληλα, η έκθεση υπογραμμίζει τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών, με θετική επίδραση στο επενδυτικό περιβάλλον και το οικονομικό κλίμα.

Ενώ κάνει θετική αναφορά και στη διαμόρφωση, μέσω επιτυχημένων εκδόσεων χρέους τους τελευταίους μήνες, και διακράτηση σημαντικού ύψους ταμειακών διαθεσίμων, ώστε να υποστηριχθεί το θετικό επενδυτικό κλίμα για την Ελλάδα και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που απορρέουν από τη μεγάλη, σε παγκόσμιο επίπεδο, αβεβαιότητα εξαιτίας της πανδημίας».

«Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει, με σχέδιο, υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση, αξιοποιώντας και τους πολλούς διαθέσιμους, πλέον, πόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την προσπάθεια για τη στήριξη της κοινωνίας, την ανάταξη της οικονομίας, και την επίτευξη υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης», καταλήγει στη δήλωσή του ο υπουργός.