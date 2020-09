Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στην τελική φάση δοκιμών το εμβόλιο της Johnson & Johnson

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι εμβόλιο μιας δόσης. Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα της φάσης 3.

Την έναρξη των τελικών δοκιμών εμβολίου κατά του Covid-19 ανακοίνωσε σήμερα η Johnson & Johnson. Στη φάση 3 των κλινικών δοκιμών θα συμμετάσχουν 60.000 εθελοντές. Το εμβόλιο της Johnson & Johnson γίνεται σε μία δόση, γεγονός που θα μπορούσε να απλοποιήσει τη διανομή του σε σύγκριση με τα εμβόλια που αναπτύσσουν άλλες φαρμακευτικές και προϋποθέτουν δύο δόσεις.

Η εταιρεία αναμένει ότι τα αποτελέσματα της φάσης 3 αναμένεται να είναι διαθέσιμα έως τα τέλη του 2020 ή το αργότερο στις αρχές του επομένου, όπως δήλωσε ο δόκτωρ Πολ Στόφελς, επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας της J&J, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με αξιωματούχους από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και την κυβέρνηση Τραμπ.

Τα εμβόλια που αναπτύσσουν οι Moderna, Pfizer και AstraZeneca χρειάζονται δύο δόσεις, με διαφορά μεταξύ τους μερικών εβδομάδων, γεγονός που εγείρει κάποιες δυσκολίες στη διανομή τους.

«Τα πλεονεκτήματα ενός εμβολίου μίας δόσεις είναι εμφανή ως προς τη μαζική θωράκιση του πληθυσμού και τον έλεγχο της πανδημίας σε παγκόσμιο επόιπεδο», δήλωσε ο δόκτωρ Ντάν Μπάρουτς, ερευνητής εμβολίων του Χάρβαρντ, ο οποίος συμμετείχε στο σχεδιασμό του εμβολίου Covid-19 της J&J.