Αθλητικά

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: ο Γιαννακόπουλος πήρε πάλι το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών

Εγκρίθηκε η μεταβίβαση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Στην κατοχή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου βρίσκεται ξανά, από σήμερα, το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Υπενθυμίζεται πως το 2014 είχε μεταβιβάσει τις μετοχές του στον Μάνο Παπαδόπουλο, όμως από τη στιγμή που ο τελευταίος αποχώρησε πριν λίγο καιρό από το “τριφύλλι”, προκειμένου να εργαστεί στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, το 89,99% των μετοχών της ΚΑΕ επιστρέφει στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μεταβίβαση η οποία εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει παράλληλα τον δρόμο για την πώληση της “πράσινης” ΚΑΕ, από τη στιγμή που ο Γιαννακόπουλος έχει στα χέρια του τις μετοχές και μπορεί να συζητήσει με υποψήφιους αγοραστές.