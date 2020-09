Αθλητικά

Ο πρώτος Έλληνας στο Le Mans (εικόνες)

O κορυφαίος Έλληνας οδηγός αγώνων, Ανδρέας Λασκαράτος, συμμετείχε στον 24ωρο αγώνα αντοχής με τη στήριξη του ΕΟΤ.

Με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ο διεθνούς φήμης οδηγός Ανδρέας Λασκαράτος έγινε ο πρώτος Έλληνας που εκπροσώπησε την χώρα σε ένα από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα, τον 24ωρο Αγώνα Αντοχής Le Mans.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε και φέτος στο θρυλικό Circuit de la Sarthe, στην ομώνυμη γαλλική πόλη χωρίς κοινό, λόγω των μέτρων ασφαλείας για τον COVID-19. Μετά από 24 ώρες συνεχόμενης οδήγησης και πολλές εναλλαγές οδηγών, η ομάδα του Ανδρέα Λασκαράτου τερμάτισε στην 16η θέση, μεταξύ των 62 ομάδων και των 180 οδηγών, που συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση και αποτελούν την αφρόκρεμα των οδηγών ταχύτητας στην κατηγορία τους.

O ΕΟΤ συνεχίζει να στηρίζει τη συμμετοχή του Έλληνα οδηγού σε αγώνες παγκόσμιου ενδιαφέροντος, διακρίνοντας και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες προβολής του ελληνικού τουρισμού σε εκατοντάδες εκατομμύρια λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Le Mans μεταδίδεται ζωντανά σε περισσότερα από 80 τηλεοπτικά κανάλια, ενώ δίνουν το “παρών” 996 μέσα ενημέρωσης. Οι συνολικές θεάσεις του παγκόσμιου αθλητικού γεγονότος αγγίζουν τα 900 εκατομμύρια, ενώ σε πολλά εκατομμύρια υπολογίζονται οι αλληλεπιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Le Mans ανήκει στην “Αγία Τριάδα” των αγώνων μαζί με το Grand Prix του Μονακό και τα 500 μίλια της Indianapolis. Είναι ο παλαιότερος αγώνας αντοχής, καθώς διεξάγεται από το 1923. Αποτελείται από δύο κατηγορίες αγωνιστικών αυτοκινήτων: Τα “πρωτότυπα” και τα GT Endurance. Μάλιστα, τα «πρωτότυπα» όχι μόνο μοιάζουν με Φόρμουλα 1 αλλά πλησιάζουν και σε επιδόσεις,με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 340 χλμ. ανά ώρα. Στη φετινή διοργάνωση τηρήθηκαν πιστά όλα τα μέτρα ασφαλείας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Δημήτρης Φραγκάκης δήλωσε: «Σε μία πολύ δύσκολη και ευμετάβλητη περίοδο, ο ΕΟΤ αναζητά έξυπνους τρόπους προβολής της χώρας στον κόσμο και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποτελεί μία τέτοια μοναδική ευκαιρία για την χώρα μας. Θέλω να συγχαρώ τον Ανδρέα Λασκαράτο για την συμμετοχή στον 24ωρο Αγώνα Αντοχής Le Mans και για τη διάκριση που πέτυχε η ομάδα του. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την προσπάθεια του σε διεθνείς διοργανώσεις. Ένας Έλληνας οδηγός που αγωνίζεται σε τόσο υψηλό επίπεδο προωθεί την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο με έναν πολύ πρωτότυπο και αποδοτικό τρόπο.»

Ο Ανδρέας Λασκαράτος δήλωσε από την πλευρά του: «Ήταν μια φοβερή εμπειρία, και στιγμή συγκίνησης να έχουμε την ελληνική σημαία στον τερματισμό. Τώρα είμαστε ήδη έτοιμοι να ξεκινήσουμε την προετοιμασία ώστε για το Le Mans τον Ιούνιο 2021 να διεκδικήσουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ τον ΕΟΤ για την υποστήριξη!»

Ποιος είναι ο Ανδρέας Λασκαράτος

Ο Ανδρέας είναι αυτή την στιγμή ο κορυφαίος οδηγός αγώνων στην Ελλάδα. Ξεκίνησε την καριέρα του από 10 ετών, ως ένας ταλαντούχος και αφοσιωμένος οδηγός διεθνούς βεληνεκούς, με στόχο να αγωνίζεται επαγγελματικά.

Αυτή τη στιγμή είναι ο πιο διακεκριμένος οδηγός της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο και ο πρώτος Έλληνας που αγωνίζεται στο Le Mans.

Ο Ανδρέας με 20ετή εμπειρία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, έκανε το βήμα στα πρωτότυπα αυτοκίνητα στην κατηγορία Pro/Am το 2017, μετά με πολλές επιτυχίες, κατακτώντας πολλές φορές το βάθρο και αρκετές νίκες και τίτλους.Το 2020 συνεχίζει την πορεία το στο European Le Mans Series, όπως και το 2019, αλλά και στο Asian Le Mans Series, με στόχο την νέα διάκριση για το Le Mans το 2021.