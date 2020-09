Κοινωνία

“Ιανός”: Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη στο πλευρό των πληγέντων στο Ιόνιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου "Ελπίδα" δείχνει έμπρακτα τη συμπαράστασή τους προς του πληγέντες της πρόσφατης φονικής κακοκαιρίας.

Στο πλευρό των πληγέντων από την κακοκαιρία «Ιανός» που έπληξε σφόδρα τα Ιόνια Νησιά βρέθηκε από την πρώτη στιγμή το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ» Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο, με πρωτοβουλία της Προέδρού του, κυρίας Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη.

Θέλοντας να στηρίξει τις άμεσες ανάγκες των κατοίκων της Κεφαλονιάς, που επλήγησαν περισσότερο, και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, η κυρία Βαρδινογιάννη ήρθε σε απευθείας επαφή με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να τους στηρίξει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Συγκεκριμένα, η κυρία Βαρδινογιάννη επικοινώνησε με την Πρόεδρο του Ορφανοτροφείου Κεφαλονιάς κυρία Βέρα Ζερβού-Ανευλαβή στο Αργοστόλι και με την Πρόεδρο του Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «ΥΠΕΡΙΩΝ» στο Ληξούρι κυρία Σοφία Μαροπούλου-Ζαφειράτου. Πρόκειται για δυο σημαντικά Ιδρύματα του νησιού με σημαντική προσφορά και ιστορία τα οποία εξαιτίας της κακοκαιρίας είχαν μείνει χωρίς ρεύμα.

Η βοήθεια ήρθε άμεσα με την αποστολή μιας γεννήτριας στο Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «ΥΠΕΡΙΩΝ» στο Ληξούρι, το οποίο παρέμενε χωρίς ρεύμα με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί. Μετά την αποστολή της γεννήτριας, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στη δομή η οποία μπορεί πια να λειτουργεί κανονικά.

Η κυρία Βαρδινογιάννη επικοινώνησε με τον Σταύρο Λυκούδη, μηχανικό του ιδρύματος «Υπεριων». Ο κύριος Λυκούδης περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ίδρυμα: «Άμεσα θα σας στείλω την γεννήτρια τουλάχιστον να έχετε ρεύμα και ό,τι άλλο χρειαστείτε θα είμαι στο πλευρό σας», είπε κυρία Βαρδινογιάννη η οποία τόνισε ότι είναι χρέος της να βοηθήσει και ότι θα χαρεί να πάει εκεί να δει τα παιδιά από κοντά να χαμογελάνε.

«Έχουμε συγκινηθεί. Ήταν έκπληξη για εμάς» ανέφερε η Πρόεδρος του Ιδρύματος κυρία Σοφία Μαροπούλου-Ζαφειράτου κατά την παραλαβή της γεννήτριας.

Σε ό, τι αφορά το Ορφανοτροφείο Κεφαλληνίας «Ο Σωτήρ» γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να αποσταλεί και εκεί άμεσα μια γεννήτρια η οποία θα καλύπτει τις πάγιες ανάγκες του κτιρίου.

«Είμαι συγκλονισμένη κυρία Ζερβού. Δεν μπορώ να συγκρατήσω τη λύπη μου και τα δάκρυά μου για όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ αμέσως θα σας στείλω την γεννήτρια που θέλετε και ό,τι άλλο χρειαστείτε είμαι κοντά σας», είπε η κυρία Βαρδινογιάννη κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με την Πρόεδρο του Ορφανοτροφείου Κεφαλληνίας κυρία Βέρα Ζερβού.

Από την πλευρά της η κυρία Ζερβού ευχαρίστησε την κυρία Βαρδινογιάννη λέγοντας:

«Είμαστε ένα Ίδρυμα που δεν παίρνει κρατικές επιχορηγήσεις, βασιζόμαστε μόνο σε δωρεές, οπότε για εμάς ήταν πάρα πολύ μεγάλη ανακούφιση. Η προσφορά της κυρίας Βαρδινογιάννη που είναι πάντοτε κοντά στα παιδιά είναι γνωστή. Εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη γεννήτρια γιατί κάθε φορά που μέναμε χωρίς ρεύμα τα παιδιά φοβόντουσαν, δεν μπορούσαμε να μαγειρέψουμε… Και αυτή την φορά μείναμε 3 ½ μέρες χωρίς ρεύμα.. Για αυτό η δωρεά της κυρίας Βαρδινογιάννη ήταν από τις πιο σημαντικές δωρεές».