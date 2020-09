Αθλητικά

European Open: Στους “16” ο Τσιτσιπάς

Εύκολο “έργο” είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στον Ντάνιελ Έβανς.

Με άνεση ξεπέρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς το πρώτο εμπόδιο στο European Open του Αμβούργου. Με συνοπτικές διαδικασίες επιβλήθηκε του Βρετανού, Ντάνιελ Έβανς με 2-0 (3-6, 1-6).

Ο Έλληνας τενίστας προκρίθηκε στους «16» του τουρνουά και την Πέμπτη θα αναμετρηθεί με τον Ουρουγουανό, Πάμπλο Κουέβας, ωστόσο θεωρείται ήδη το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση αυτού του τίτλου, καθώς αποκλείστηκε ο Ντανιέλ Μεντβέντεφ.

Σε ό,τι αφορά τον αγώνα, ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 3-1 πραγματοποιώντας από νωρίς το break, υπερασπιζόμενος το σέρβις του μέχρι το τέλος και κλείνοντας το σετ στο 6-3.

Στο δεύτερο σετ έκανε νέο break για να πάρει το προβάδισμα με 2-1 και εκμεταλλευόμενος και την απογοήτευση του 30χρονου, έφτασε αλάνθαστος μέχρι το τέλος, κλείνοντας το παιχνίδι στο 6-1, έπειτα από 59’.