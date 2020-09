Πολιτική

Στόλτενμπεργκ: Πρόοδος στις τεχνικές συζητήσεις Αθήνας - Άγκυρας

Ο Γ.Γ.του ΝΑΤΟ χαιρετίζει την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας. Τηλεδιάσκεψη Ερντογάν-Φον ντερ Λάιεν.

Της Μαρίας Αρώνη

Την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας χαιρέτισε σήμερα ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ υπογράμμισε την "καλή πρόοδο" που έχει συντελεστεί στις τεχνικές συζητήσεις, στρατιωτικού επιπέδου, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι πραγματοποιήθηκαν έξι συναντήσεις στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ και θα ακολουθήσουν κι' άλλες. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός απεμπλοκής, αποφυγής σύγκρουσης με σκοπό την αποφυγή συμβάντων και ατυχημάτων στη θάλασσα ή στον αέρα.

Πρόσθεσε ότι αυτές οι τεχνικές συζητήσεις στο ΝΑΤΟ, συμπληρώνουν τις διπλωματικές προσπάθειες της Γερμανίας για επίλυση των διενέξεων.

"Οι προσπάθειες της Γερμανίας οδήγησαν σε συμφωνία για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας και Τουρκίας την οποία καλωσορίζω", δήλωσε ο Γ. Στόλτενμπεργκ.

Είπε, τέλος, ότι τέτοιου είδους μηχανισμοί αποκλιμάκωσης, μεταξύ στρατιωτικών στο ΝΑΤΟ είναι κάτι το σύνηθες . "Είχαν ξαναγίνει τη δεκαετία του 90 και αποδείχθηκαν αποτελεσματικοί", είπε ο Γ. Στόλτεμπεργκ και πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με την ελληνική και τουρκική ηγεσία.

Για «χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων» σχετικά με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν, κάνει λόγο στο tweet της, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λίγο μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης που είχαν σήμερα το απόγευμα.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Είχαμε μια πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων με τον Πρόεδρο Ερντογάν για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και για το μεταναστευτικό. Καλωσορίζω την προσεχή έναρξη συνομιλιών με την Ελλάδα, που είναι ουσιαστική για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και για αποτελεσματική σχέση της Τουρκίας με την ΕΕ.»