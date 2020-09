Κοινωνία

“Ιανός”: Μέτρα για τις πληγείσες περιοχές

Δέσμη στήριξης για νοικοκυριά κι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα ανακοίνωσαν τα Υπ. Υποδομών και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε πακέτο 6 μέτρων για τις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Ϊανός». ‘Όπως αναφέρεται από πηγές του Υπουργείου, αυτές ειναι:

Α. Έλεγχος κτιρίων και καταγραφή ζημιών

Το Υπουργείο Υποδομών έστειλε ήδη από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου κλιμάκια 300 μηχανικών για τη διενέργεια αυτοψιών και για την εκτίμηση των ζημιών στα πληγέντα κτήρια των Δήμων που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του Ιανού. Έως το τέλος της χτεσινής ημέρας (22 Σεπτεμβρίου 2020), είχαν διεξαχθεί έλεγχοι σε 1.097 συνολικά κτίρια, εκ των οποίων 59 βρέθηκαν χωρίς ζημιές.

Β. Άμεση οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες, με μία μόνο αίτηση

Όπως είχε εξαγγείλει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, θα δοθεί άμεσα με τη μορφή επιδόματος έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές των πληγέντων κτιρίων και 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα gov.gr. Θα γίνει στη συνέχεια βεβαίως έλεγχος για την ακρίβεια των δηλώσεων και τυχόν παραβάτες θα πληρώσουν αυστηρά πρόστιμα. Επίσης, στα πλαίσια της στεγαστικής συνδρομής της πολιτείας στους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα χορηγήσει δωρεάν κρατική αρωγή ίση με το 60% της εκτιμηθείσας ζημιάς του κτιρίου, για εργασίες επισκευής σε οικίες και επιχειρήσεις.Άμεσα θα διατεθεί επίσης από 1 εκ. ευρώ σε κάθε Δήμο που έχει πληγεί, για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

Γ. Τηλεφωνικό Κέντρο Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης των πληγέντων

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα λειτουργεί από σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου τηλεφωνικό κέντρο, με δέκα γραμμές, για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πληγέντων. Οι πολίτες θα μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 210-6509300 τις ώρες 8:00 – 21:00.

Δ. Έργα Αντιπλημμυρικής Θωράκισης και Προστασίας ύψους 39 εκ ευρώ σε Θεσσαλία και 40 εκ ευρώ σε Φθιώτιδα

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ξεκινήσει πρόγραμμα επειγόντων έργων, προϋπολογισμού 350 εκ. ευρώ, για την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών πλησίον των αυτοκινητοδρόμων, που υλοποιήθηκαν με συμβάσεις παραχώρησης. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, ο παραχωρησιούχος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65 (δηλαδή η Κεντρική Οδός) θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα έργα ύψους 39 εκ. ευρώ στην περιοχή Καρδίτσας και Τρικάλων. Τα έργα αυτά ειδικότερα αφορούν:

Στη διευθέτηση του ποταμού Καλέντζη σε μήκος 16 χλμ και του Συλλεκτήρα ΙΙΙ.2 (νοτιοδυτικά της πόλης της Καρδίτσας), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 16 εκ. ευρώ.

Στη διευθέτηση του ποταμού Ιταλικού (μήκους 20χλμ) και των δύο τάφρων (μήκους έξι και δύο χλμ), που συμβάλλουν σε αυτόν, μέχρι τη συμβολή του με τον Πηνειό, προϋπολογισμού περίπου 5,6 εκ. ευρώ.

Σε αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Πάμισο, προϋπολογισμού 17 εκ. ευρώ. Ειδικότερα πρόκειται για εργασίες στα επτά τελευταία χλμ μέχρι την εκβολή του στον Πηνειό, ξεκινώντας από το Μουζάκι.

Επίσης, στην περιοχή της Φθιώτιδας, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στο Σπερχειό ποταμό, ύψους 18 εκ. ευρώ. Επιπλέον, στην περιοχή του Σπερχειού θα εκτελεσθούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και από την ΕΡΓΟΣΕ, ύψους 21 εκ. ευρώ, στα τμήματα εμπλοκής του αυτοκινητόδρομου με τη νέα σιδηροδρομική γραμμή.

Ε. Από σήμερα κανονικά τα δρομολόγια τρένων Αθήνα- Θεσσαλονίκη

Ο ΟΣΕ έδωσε αργά χθες το βράδυ σε κυκλοφορία τη μία γραμμή από Λιανοκλάδι έως Λάρισα. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ από σήμερα 23 Σεπτεμβρίου εκτελεί και πάλι τα δρομολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη χωρίς ενδιάμεση διακοπή. Στο Παλαιοφάρσαλο, η δεύτερη γραμμή θα αποκατασταθεί από συνεργεία του ΟΣΕ έως την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε το δρομολόγιο στη μια γραμμή θα γίνεται από Λιανοκλάδι έως το σταθμό Αγίου Στεφάνου (Δομοκός). Όσον αφορά στη δεύτερη γραμμή στη σήραγγα της Όθρυος, ο σχεδιασμός που έχει γίνει από ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και κοινοπραξία είναι να ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης στις επόμενες 15 ημέρες.

ΣΤ. Αντικατάσταση εντύπων αδειών οδήγησης και διαγραφή από το Μητρώο οχημάτων, που καταστράφηκαν από τον «Ιανό»

Οι πληγέντες σε Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Καρδίτσα, Μαγνησία, Φθιώτιδα, Κόρινθο και Φάρσαλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλων στις περιπτώσεις αντικατάστασης των αδειών οδήγησης που χάθηκαν ή καταστράφηκαν στις πρόσφατες πλημμύρες. Επίσης, επιτρέπεται η οριστική διαγραφή από το Μητρώο ΙΧ αυτοκινήτων που καταστράφηκαν από τον «Ιανό», χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης αυτών σε εταιρεία ανακύκλωσης.

Ειδικότερα, με εγκύκλιο του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο πληγέντες θα μπορούν να αντικαταστήσουν τις άδειες οδήγησης που χάθηκαν ή καταστράφηκαν στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, χωρίς την καταβολή παραβόλων. Ειδικότερα, οι καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός» είχαν ως συνέπεια την καταστροφή/απώλεια εντύπων αδειών οδήγησης πολιτών στις εξής περιφερειακές ενότητες:

Ζακύνθου, Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Καρδίτσας και Μαγνησίας και στο Δήμο Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων ή απολεσθέντων εντύπων αδειών οδήγησης, θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 «Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε.» της υ.α. 50984/7947/2013 (Β΄ 3056), εκτός από εκείνα που αφορούν στα παράβολα. Για την απαλλαγή από την καταβολή των παραβόλων απαιτείται η προσκόμιση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιπροσθέτως, δήλωσης απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης σε Αστυνομικό Τμήμα, η οποία απαιτείται να έχει υποβληθεί στο Αστυνομικό Τμήμα το αργότερο έως και την 31η Οκτωβρίου 2020. Οι αιτήσεις για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων ή απολεσθέντων εντύπων αδειών οδήγησης δύναται να υποβληθούν το αργότερο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Με άλλη εγκύκλιο που υπέγραψε ο κ. Κεφαλογιάννης, προβλέπεται ότι τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ), ανεξαρτήτως κυβισμού, που υπέστησαν καταστροφή τις συγκεκριμένες ημέρες στις συγκεκριμένες περιφέρειες, δύνανται εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από σήμερα, να διαγραφούν από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δίχως την προσκόμιση Πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος από σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης του π.δ. 116/2004 (Α’ 81) και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους διαγραφής. Η σχετική αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του οχήματος, υποβάλλεται από τον κύριο του οχήματος ή συγγενή πρώτου βαθμού σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην εγκύκλιο.

Βορίδης: Συμψηφίζονται τα τέλη εκτίμησης του ΕΛΓΑ

Παράλληλα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτέρως δυσχερείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για τους αγρότες των περιοχών που επλήγησαν, αποφάσισαν τον συμψηφισμό των τελών εκτίμησης των ζημιών με τις αντίστοιχες αποζημιώσεις που θα δοθούν από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό.

Η συγκεκριμένη απόφαση προστίθεται στη δέσμη μέτρων που λαμβάνονται από την πρώτη στιγμή για την ανακούφιση των πληγέντων γεωργών και κτηνοτρόφων και αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου που χτυπήθηκαν από το φαινόμενο από τις 17 έως και τις 21 Σεπτεμβρίου του 2020.

Ο κ. Βορίδης επισημαίνει ότι το Υπουργείο και ο ΕΛΓΑ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής των ζημιών σε φυτικό και ζωϊκό κεφάλαιο, προκειμένου να ανοίξει άμεσα ο δρόμος για την καταβολή των αποζημιώσεων.