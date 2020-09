Πολιτική

Τσίπρας: Ισχυρές κυρώσεις για να τερματιστεί η τουρκική επιθετικότητα

Συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με τον Gregor Gysi.

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γερμανίας–Ελλάδας του Γερμανικού Κοινοβουλίου, βουλευτή του Die Linke και πρώην πρόεδρο του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Dr. Gregor Gysi.

Στο πλαίσιο αυτό:

• Υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες της Γερμανικής Προεδρίας για τον τερματισμό της τουρκικής επιθετικότητας απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο με επανεκκίνηση των διερευνητικών συνομιλιών και των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Τόνισε ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν αναβαθμισθεί ο ευρωτουρκικός διάλογος με την απειλή ισχυρών κυρώσεων και την προοπτική μιας θετικής ατζέντας.

• Τόνισε ότι πρέπει να υπάρξουν γενναίες ευρωπαϊκές αποφάσεις για μετεγκαταστάσεις, τροποποίηση της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και δίκαιο καταμερισμό των προσφυγικών βαρών στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού για Άσυλο και Μετανάστευση.

• Υπογράμμισε δε ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στην εργαλειοποίηση των ροών από την Τουρκία και να μην εφησυχάζει ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει δήθεν "ευρωπαϊκή ασπίδα".

• Ευχαρίστησε τον κ. Gyzi για τη διαχρονικά υποστηρικτική στάση του στο ζήτημα του αναγκαστικού δανείου και των αποζημιώσεων τονίζοντας ότι οι διεκδικήσεις της Ελλάδας παραμένουν ενεργές.