Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κοτανίδου στον ΑΝΤ1: αυτό είναι το σχέδιο για τις κλίνες ΜΕΘ στην Αττική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Καθ. Πνευμονολογίας και Εντατικολογίας μιλά για την πληρότητα στις Εντατικές, την αύξηση των κλινών και τις αντοχές του συστήματος Υγείας για το νέο κύμα της πανδημίας.