Ο Προμηθέας απέκλεισε την ΑΕΚ και πάει στον τελικό του Super Cup

Προβλημάτισε η “Ένωση” εν όψει του Final-8 του Basketball Champions League.

Με κορυφαίους τους Ιαν Μίλερ (24 πόντοι, με 5/6 τρίποντα) και Μιχάλη Λούντζη (21 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο), “βροχή” από τρίποντα (16/26) και αντεπίθεση διαρκείας, ο Προμηθέας νίκησε με 98-88 την ΑΕΚ στον ημιτελικό του 1ου Super Cup του ΕΣΑΚΕ, στο κλειστό “Ανδρέας Παπανδρέου”.

Η ομάδα του Μάκη Γιατρά περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στον αυριανό τελικό (21:00), τον νικητή του δεύτερου χρονικά ημιτελικού Περιστέρι-Παναθηναϊκός. Ο Χάρης Γιαννόπουλος πρόσθεσε 19 πόντους με 5/7 τρίποντα εκ των οποίων τους 8 διαδοχικούς στο τέλος, ενώ ο Δημήτρης Αγραβάνης είχε συγκομιδή 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Η ΑΕΚ που έχει το... μυαλό της στη συμμετοχή της στο Final-8 του Basκetball Champions League, που αρχίζει στις 30 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, τέθηκε εκτός της διεκδίκησης του πρώτου τίτλου της σεζόν.

Από την Ένωση ξεχώρισαν οι Γιόνας Ματσιούλις (20 πόντοι, με 3/4 τρίποντα), Γιανίκ Μορέιρα (19 πόντοι, 8 ριμπάουντ) και Ταϊρίς Ράις (18 πόντοι, 5 ασίστ). Στους 2 πόντους έμεινε σε 26 λεπτά ο αρχηγός της ΑΕΚ, Νίκος Ζήσης, που μοίρασε 5 ασίστ. Ντεμπούτο με τη φανέλα της ΑΕΚ πραγματοποίησε ο Ντάριον Άτκινς (2 π.).

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 43-46, 67-67, 98-88

Προμηθέας (Μάκης Γιατράς): Αγκμπελέσε 5, Αγραβάνης 14, Γκάρετ 8, Γιαννόπουλος 19, Μίλερ 24, Λούντζης 21, Τζέιμς 3, Χριστοδούλου 3, Φλόιντ 1.

ΑΕΚ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Μορέιρα 19, Λάνγκφορντ 14, Χρυσικόπουλος 2, Γκίκας 5, Λοτζέσκι 4, Ράις 18, Ματσιούλις 20, Ζήσης 2, Κατσίβελης, Γόντικας 2, Άτκινς 2.