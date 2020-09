Πολιτική

Ερντογάν: να μην σπαταλήσει η Ελλάδα την ευκαιρία για διπλωματία

Επικοινωνία του Τούρκου προέδρου με την επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε Ελλάδα επέρριψε τις ευθύνες για τις διαφωνίες στην Ανατολική Μεσόγειο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επικοινωνία που είχε με την επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η εφημερίδα «Sabah».

Κατά την ίδια πηγή, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι στην καρδιά των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκονται οι «μαξιμαλιστικοί», όπως τους χαρακτήρισε, ισχυρισμοί της Ελλάδος και της Κύπρου καθώς και το γεγονός ότι «οι Τουρκοκύπριοι αγνοούνται».

Ο κ. Ερντογάν μετέφερε στην κ. Ντερ Λάιεν, πάντα κατά την ίδια πηγή, ότι η Τουρκία, εξ αρχής υποστήριζε τον διάλογο και είναι έτοιμη για διερευνητικές επαφές, λέγοντας μάλιστα ότι ελπίζει πως αυτή η ευκαιρία για διπλωματία δεν θα σπαταληθεί ξανά από την Ελλάδα.

O Ρετζέπ Ταγίπ Eρντογάν σημείωσε επίσης ότι η ανανέωση της συμφωνίας της 18ης Μαρτίου μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ, καθώς και η ανανέωση της Τελωνειακής Ένωσης και της εξαίρεσης στη βίζα θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία στέρεα βάση για την ενδυνάμωση των σχέσεων.

Επαναλαμβάνοντας τέλος, ότι απαιτείται απλά μία κατανομή του βάρους για το μεταναστευτικό, ο Πρόεδρος της γειτονικής χώρας υπέδειξε στην ΕΕ να διερευνήσει «τις παραβιάσεις που διέπραξαν η Ελλάδα και η FRONTEX».

Σε ανάρτησή της στο Twitter η κ. φον ντερ Λάιεν, αναφέρθηκε σε μία «πολύ χρήσιμη ανταλλαγή» με τον Τούρκο πρόεδρο, με θέμα «την Ανατολική Μεσόγειο και τη μετανάστευση».

«Καλωσόρισα την προγραμματισμένη έναρξη των συνομιλιών με την Ελλάδα, που είναι κρίσιμες για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και για μία εποικοδομητική σχέση με την Ε.Ε.», κατέληξε η πρόεδρος της Κομισιόν.