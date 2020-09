Τεχνολογία - Επιστήμη

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: χρέος μας ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός της χώρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις νέες ταυτότητες, την ψηφιακή υπογραφή, τα δίκτυα 5G και την τηλεοπτική κάλυψη στις ακριτικές περιοχές.

Για τις αλλαγές που φέρνει στη ζωή μας το νομοσχέδιο για την ψηφιακή διακυβέρνηση, μίλησε ο αρμόδιος Υπουργός, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Αλλάζουν πολλά και διευθετούνται εκκρεμότητες πολλών ετών, τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ξεκίνησε, αναφέροντας ως παράδειγμα ότι ακριτικές περιοχές της χώρας μας παραμένουν εκτός δικτύου τηλεοπτικής κάλυψης. Πλέον, με μία απλή αίτηση, οι κάτοικοι αυτών των περιοχών θα αποκτήσουν πρόσβαση σε συνδρομητική τηλεόραση για 8 χρόνια.

Συνέχισε, τονίζοντας πως τα δίκτυα 5G θα αλλάξουν την καθημερινότητά μας, με τις γρήγορες συνδέσεις και τις πιο αξιόπιστες συνδέσεις.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης και στις νέες ταυτότητες, που θα είναι διαθέσιμες σε λιγότερο από δύο χρόνια και θα φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του πολίτη.

Όλα αυτά, εξήγησε ο Υπουργός, σε άλλες χώρες είναι μέρος της καθημερινότητας. Η διευθέτηση αυτών των εκκρεμοτήτων αντανακλά ένα χρέος στον γονιό που δεν μπορούσε να αφήσει το παιδί του για να πάει σε μία δημόσια υπηρεσία, στον εργαζόμενο, στο άτομο με ειδικές ανάγκες και στον απόδημο Έλληνα, όπως είπε χαρακτηριστικά.