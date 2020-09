Κοινωνία

Ρουβίκωνας: “Καταδρομική επίθεση” στο γραφείο του Μηταράκη

Μέλη της αναρχικής συλλογικότητας εισέβαλαν στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους.

Στο στόχαστρο του “Ρουβίκωνα” βρέθηκε το πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη.

Μέλη της αναρχικής συλλογικότητας πραγματοποίησαν “καταδρομική επιχείρηση” και αφού έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, έγιναν… καπνός.

Με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ο “Ρουβίκωνας” ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, εκφράζοντας αλληλεγγύη σε πρόσφυγες και μετανάστες και αξιώνοντας να κλείσει το νέο προσωρινό ΚΥΤ του Καρά Τεπέ, στη Λέσβο.

Σε δήλωση του, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπροσώπος, Στέλιος Πέτσας, αναφέρει "καταδικάζουμε την αποψινή επίθεση στο Γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη. Τέτοιες επιθέσεις δεν πτοούν την Κυβέρνηση και προκαλούν τους πολίτες".

