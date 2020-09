Πολιτική

Μητσοτάκης: θετικό βήμα οι διερευνητικές επαφές με την Τουρκία

Συμμετοχή του Πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

«Η συμφωνία για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας αποτελεί θετικό βήμα επαναπροσέγγισης», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης κορυφής του ΕΛΚ.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε, ωστόσο, ότι χρειάζεται συνέχεια και συνέπεια από την τουρκική πλευρά στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να τερματιστούν οι προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ.

Αναφερόμενος στις προτάσεις που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαμόρφωση μιας νέας κοινής πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη πολιτική ασύλου», προσθέτοντας πως «είναι αναγκαίος ο επιμερισμός της ευθύνης με τρόπο δίκαιο ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες».

Ο Πρωθυπουργός χαιρέτισε την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να δεχθεί οικογένειες προσφύγων από τη Μόρια, μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο ΚΥΤ.

Νωρίτερα το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μακρά συνομιλία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, την οποία ενημέρωσε για τις πρόσφατες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Στην τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ μετείχε επίσης ο βουλευτής Σερρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου.