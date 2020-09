Πολιτική

“Μετωπική” Κυβέρνησης-ΣΥΡΙΖΑ για οικονομία, κορονοϊό και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική αντιπαράθεση με εκατέρωθεν “καρφιά” για τη διαχείριση των κρίσιμων θεμάτων.

Πολυμέτωπη ήταν σήμερα η “σύγκρουση” Κυβέρνησης-ΣΥΡΙΖΑ, μιας και στο επίκεντρο βρέθηκαν η οικονομία, η εξωτερική πολιτική, αλλά και η διαχείριση της πανδημίας.

«Παύση πληρωμών του δημοσίου προς τους πολίτες έχει ανεπίσημα κηρύξει η κυβέρνηση της ΝΔ την πλέον κρίσιμη περίοδο», υπογράμμισε η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, που ανέφερε:

«Την ώρα που τα νοικοκυριά πιέζονται από τις νέες ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αυξήσει τις απλήρωτες υποχρεώσεις του κράτους προς τους ιδιώτες (απλήρωτες συντάξεις, επιστροφές φόρων κ.λπ.) κατά 400 εκατ. ευρώ από τον Δεκέμβριο 2019.

Έτσι, στερεί ρευστότητα από την πραγματική οικονομία τη στιγμή που την έχει περισσότερο ανάγκη.

Μετά τις αντιδράσεις από το Γραφείο Προϋπολογισμού και τον κ. Ρέγκλινγκ, ήρθε και το χαστούκι των θεσμών. Ωστόσο, ο κ. Σταϊκούρας δεν βρήκε να πει ούτε μία λέξη γι’ αυτό στην κατά τα άλλα πανηγυρική του δήλωση για την έκθεση ενισχυμένης εποπτείας.

Ίσως ακριβώς επειδή δεν υπάρχει καμία σοβαρή δικαιολογία, πάρα μόνο η τεράστια διαχειριστική ανικανότητα του επιτελικού κράτους».

Άμεση ήταν η απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών:

«Η κ. Αχτσιόγλου, στην αδυναμία της να σχολιάσει μία εξαιρετικά θετική έκθεση για τη χώρα, απομόνωσε το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου, δήθεν, να κάνει κριτική στην Κυβέρνηση.

Ακόμα, όμως, και σε αυτό το πεδίο, λησμονεί ορισμένα πράγματα:

1ον. Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες στα 2,2 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τις περιόρισε στα 2 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019, τον μήνα που επικαλείται η κ. Αχτσιόγλου.

2ον. Ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,45 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2020, επηρεάστηκε από την πανδημία του κορονοϊού, όπως αναγνωρίζουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί στην 7η έκθεση αξιολόγησης στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Μάλιστα, η έκθεση επισημαίνει ότι ένας από τους βασικούς λόγους αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών ήταν η αύξηση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης κατά 300 εκατ. ευρώ μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 και Ιουνίου 2020, εξαιτίας ενός νέου όγκου αιτήσεων που ήταν αδύνατον να προβλεφθούν και οφείλονται στην εφαρμογή νόμου των αρχών του 2019, επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και υπουργίας της κ. Αχτσιόγλου, για τη δυνατότητα επανυπολογισμού των οφειλών των ελευθέρων επαγγελματιών πριν από την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.

3ον. Επίσης, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Εργασίας, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εντόπισαν δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις (στα τέλη του 2018 και στις αρχές του 2019) που είχαν μπει στο ηλεκτρονικό αρχείο με την ένδειξη «χωρίς απόφαση», οι οποίες σκόπιμα δεν προσμετρούνταν στις εκκρεμείς συντάξεις, για να αλλοιώσουν την πραγματική εικόνα των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επίσης, εντόπισαν, στα τέλη του 2019, 17.000 ακαταχώρητες αιτήσεις συνταξιοδότησης μέσα σε κρυμμένους σάκους, την περίοδο που ήταν Υπουργός Εργασίας η κ. Αχτσιόγλου, και τώρα ο ΕΦΚΑ τις καταχωρεί με βάση την πραγματική ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Όπως επίσης και 45.000 περιπτώσεις εξόδων κηδείας που από 1.1.2015 δεν είχαν πληρωθεί. Για όλα αυτά θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εργασίας.

4ον. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί υπογραμμίζουν, στην έκθεσή τους, ότι η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για να επαναφέρει εντός στόχων τον ρυθμό μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

5ον. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ESM κ. Klaus Regling, σε συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής», δήλωσε, για το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων, ότι «δεδομένου του όγκου και του βάθους των προβλημάτων, κατανοούμε απολύτως τις υπάρχουσες καθυστερήσεις και ότι η αποκατάσταση της ομαλότητας απαιτεί χρόνο». Επεσήμανε, δε, ότι «είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχέδιο αντιμετώπισης των διαρθρωτικών θεμάτων που προκαλούν τις καθυστερήσεις στην απόδοση των συντάξεων».

Συνεπώς, “στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάνε για σκοινί”.

Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ώστε να αντιμετωπίσουμε χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη, πολλές και καλές θέσεις απασχόλησης, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή».

Η Έφη Αχτσιόχλου επανήλθε στο θέμα και σχολίασε: «Το υπουργείο Οικονομικών χρειάστηκε μία δεύτερη ανακοίνωση, διπλάσια σε μέγεθος από την πρώτη, για να ομολογήσει τελικά την ανεπίσημη παύση πληρωμών του δημοσίου προς τους πολίτες και την αύξηση κατά 450 εκατ. των απλήρωτων υποχρεώσεων του κράτους.

Προφανώς, ένα τέτοιο στοιχείο δεν χωρούσε δίπλα στους ανυπόστατους πανηγυρισμούς του κ. Σταϊκούρα για την έκθεση ενισχυμένης εποπτείας. Ωστόσο, η παραδοχή της πραγματικότητας είναι ένα θετικό βήμα.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Οικονομικών παραδέχεται την τεράστια αύξηση των απλήρωτων συντάξεων κατά τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ, ενώ το υπουργείο Εργασίας κρύβει τα στοιχεία από το Γραφείο Προϋπολογισμού. Κατανοούμε, βέβαια, τη συναδελφική αλληλεγγύη που είναι υποχρεωμένος να επιδείξει ο κ. Σταϊκούρας προς τον κ. Βρούτση, αλλά ας μην φτάνει στο σημείο να αναμασά τις αστείες δικαιολογίες του τελευταίου που δεν πείθουν εξάλλου κανέναν πια.

Φτάνει, μάλιστα, στο σημείο να επικρίνει το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες, εγκλωβισμένους στα χρέη τους, ασφαλισμένους να πάρουν σύνταξη μέσω του σχήματος των 120 δόσεων, για να δικαιολογήσει την ανικανότητα της σημερινής κυβέρνησης.

Ένα βήμα μπροστά στην ειλικρίνεια, δύο βήματα πίσω στη σοβαρότητα από το υπουργείο Οικονομικών».

Στο “μέτωπο” της εξωτερικής πολιτικής, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, έκανε μία δηκτική ανάρτηση στο Facebook: «Ο ΣΥΡΙΖΑ, με αίσθημα ευθύνης, δηλώνει έτοιμος να παραχωρήσει εισηγητή στη ΝΔ, έτσι ώστε να σταματήσει η απαξίωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, να δώσει ακόμα μία μάχη ο κ. Μητσοτάκης υπέρ της Βόρειας Μακεδονίας και να κυρωθούν οι διμερείς συμφωνίες με τη γειτονική μας χώρα. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα».

Το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βάζοντας στο “στόχαστρο” την Θεοδώρα Τζάκρη και διευρύνοντας το πεδίο της αντιπαράθεσης, επικρίνοντας τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά την κρίση κορονοϊού.

«Ο μισός ΣΥΡΙΖΑ παίρνει αποστάσεις από την απαράδεκτη κα Τζάκρη. Ο κ. Τσακαλώτος παίρνει αποστάσεις από την χυδαία κεντρική γραμμή του κόμματος για πολιτικούς απατεώνες. Η Νεολαία τους παίρνει αποστάσεις από τη χρήση μάσκας στα σχολεία, στηρίζοντας τις καταλήψεις! Ο κ. Τσίπρας παραμένει σταθερά θεατής και η απόσταση που τους χωρίζει από τη σοβαρότητα, δυστυχώς για τη χώρα, μεγαλώνει», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Από την πλευρά της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη, δήλωσε: «Επειδή ορισμένα μέσα ενημέρωσης εμφανίζουν, σήμερα, αποσπασματικά και διαστρεβλωμένα την κριτική μου, σε χθεσινή μου συνέντευξη, απέναντι στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και του Κ. Μητσοτάκη, δίνοντας την εντύπωση ότι υιοθετώ χαρακτηρισμούς που οι πατριδοκάπηλοι και οι δήθεν εθνικόφρονες της Δεξιάς συνηθίζουν να χρησιμοποιούν εναντίον της Προοδευτικής Παράταξης, καλώ όσους έσπευσαν να με κατηγορήσουν να ακούσουν το ηχητικό. Έτσι θα κατανοήσουν πως όσα ειπώθηκαν δεν αποτελούν παρά ειρωνικό και εμφατικό λόγο, προκειμένου να αναδειχθούν οι αντιφάσεις της εξωτερικής πολιτικής του Κ. Μητσοτάκη».

«Η ΝΔ, το κόμμα που ανήγαγε τη χυδαιότητα στην πολιτική σε επιστήμη, που κατηγορούσε για ψεύτη κάθε πολιτικό της αντίπαλο, που μιλούσε για προδότες και “εθνικά επιζήμια συμφωνία”, που κατέβαινε στα συλλαλητήρια και τώρα ψάχνει εισηγητή, που πολιτεύτηκε με fake news και λάσπη, που φέρει σχεδόν ακέραιη την ευθύνη για την κατάσταση του πολιτικού διαλόγου, δε δικαιούται να κατηγορεί άλλους για χυδαιότητα, ούτε να μιλάει για σοβαρότητα, όπως έκανε στην τελευταία ανακοίνωσή της», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος. Καταλήγοντας, προέτρεψε τα στελέχη της ΝΔ «να πάνε σε ένα σχολείο, εκεί που τα παιδιά κάνουν κατάληψη φορώντας μάσκες και ζητούν το αυτονόητο: καθηγητές και λιγότερους μαθητές ανά τάξη. Και ας μιλήσει μετά για τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ».

Στην ανακοίνωση της ΝΔ απάντησε η Κουμουνδούρου, υπογραμμίζοντας πως «Όλη η Ελλάδα αντιλαμβάνεται την ανάγκη της ΝΔ στρέψει τη δημόσια συζήτηση σε οτιδήποτε άλλο, εκτός από το μπάχαλο που έχει δημιουργήσει σε όλα ανεξαιρέτως τα κρίσιμα θέματα που διαχειρίζεται.

- Από το μπάχαλο με τις ανύπαρκτες ΜΕΘ, αφού έξι μήνες η κυβέρνηση αρίστων του κ. Μητσοτάκη δεν έκανε απολύτως τίποτα εκτός από το να αυτοθαυμάζεται με αποτέλεσμα το δεύτερο κύμα της πανδημίας βρίσκει το ΕΣΥ ανοχύρωτο και τους πολίτες στην τύχη τους.

- Από το μπάχαλο με τα σχολεία που άνοιξαν με 27 μαθητές ανά τάξη, χωρίς τεστ και με μάσκες αερόστατα, με αποτέλεσμα να κλείνει το ένα μετά το άλλο από κρούσματα κορονοϊού.

- Από το χάος στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπου διαψεύσθηκαν όπως αναμενόταν οι δεσμεύσεις Μητσοτάκη από την 1η Αυγούστου για αύξηση των δρομολογίων, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες πολίτες να στοιβάζονται καθημερινά εν μέσω πανδημίας με κίνδυνο της δημόσιας Υγείας».

«Σε κάθε περίπτωση, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ σέβεται τη δυνατότητα σύνθεσης και συμφωνίας κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, περιμένει τον κ. Μητσοτάκη στη Βουλή για να δώσουν μαζί τη μάχη για τη συνεργασία ανάμεσα στη χώρα μας και τη Βόρεια Μακεδονία. Μέχρι τότε, ας ασχοληθούν με το χάος που έχουν δημιουργήσει», καταλήγει το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.