Πολιτική

Διακομματική συναίνεση για τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων

Τα τρία σενάρια για τις συνολικες δαπάνες των εξοπλισμών.

Με διακομματική συναίνεση και τη σύμφωνη γνώμη Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, αλλά με τη διαφωνία του ΚΚΕ και της Ελληνικής Λύσης (το ΜέΡΑ25 δήλωσε «παρών»), εγκρίθηκε από την Επιτροπή Aμυνας της Βουλής η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, που θα ισχύσει την περίοδο 2020-2034.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις κλειστές πόρτες της επιτροπής έγινε αναλυτική συζήτηση για τη νέα δομή, αλλά κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να μην επεκταθεί στην ανάγκη για εξοπλισμούς της επόμενης δεκαπενταετίας.

Νωρίτερα, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρουσιάστηκαν στα μέλη της επιτροπής τρεις εκδοχές εξοπλισμών, που κινούνται μεταξύ 16 και 63 δισ. ευρώ, συνολικές δαπάνες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί νέα δύναμη ειδικού πολέμου, που θα περιλαμβάνει όλα τα όπλα και θα κινείται στα πρότυπα του ΝΑΤΟ. Το τελευταίο ωστόσο προκάλεσε την αντίδραση του ΚΚΕ, το οποίο εξέφρασε την αντίθεσή του (όπως και σε άλλα σημεία σχετιζόμενα με την ευρωατλαντική συμμαχία).

Από την πλευρά του, ο Αντ. Μυλωνάκης της Ελληνικής Λύσης εκφράστηκε επιθετικά, φτάνοντας στο σημείο να μιλήσει ακόμα και για μερική αποστρατικοποίηση των νησιών λόγω του ότι αποχωρούν από αυτά 5 πυροβολαρχίες.