Αθλητικά

Ολυμπιακός - Ομόνοια: Προβάδισμα πρόκρισης για τους Πειραιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League έκαναν οι “ερυθρόλευκοι”.

Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τους ομίλους του Champions League, καθώς με πέναλτι του Βαλμπουενά στο 69΄ και υπέροχο γκολ του Ελ Αραμπί στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, νίκησε με 2-0 την Ομόνοια στο “Γ. Καραϊσκάκης”. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την επόμενη Τρίτη στη Λευκωσία.

Ο Μαρτίνς επέλεξε να ξεκινήσει τον Χασάν αντί του Ελ Αραμπί και με Φορτούνη βασικό αυτήν τη φορά, μαζί με τον Βαλμπουενά, ενώ κάτω από τα δοκάρια έβαλε τον Σα, θέλοντας κλάση κι εμπειρία.

Η Ομόνοια εμφανίστηκε όπως αναμενόταν… Με πολύ σφιχτή τακτική και αλληλοκαλύψεις, δεν άφηνε ακάλυπτους χώρους, επιδιώκοντας την ευκαιρία να βγει στην αντεπίθεση όποτε είχε την ευκαιρία.

Σε ένα παιχνίδι αναμονής και υπομονής, λοιπόν, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλήσουν με κάποια μακρινά σουτ, αρχικά με τον Βαλμπουενά στο 7΄ (η μπάλα κόντραρε σε σώματα), με τον Μπουχαλάκη στο 11΄ και με τον Καμαρά στο 24΄, που απέκρουσε δύσκολα ο Φαμπιάνο και με τον Χασάν στο 29΄ (άουτ).

Η πρώτη, ουσιαστικώς, ευκαιρία του Ολυμπιακού καταγράφηκε στο 36ο λεπτό, όταν ο Βαλμπουενά με μια από τις “συστημένες” σέντρες του, έστειλε την μπάλα στο κεφάλι του Χασάν, ο οποίος με τη σειρά του την έστειλε ελάχιστα πάνω από το δοκάρι του Φαμπιάνο.

Από τα πόδια του Γάλλου ξεκίνησε και η δεύτερη ευκαιρία των “ερυθρόλευκων” στο πρώτο ημίχρονο, όταν βρήκε τον Φορτούνη, που σούταρε απευθείας και αστόχησε για λίγο.

Διαπιστώνοντας ότι ο άξονας ήταν απροσπέλαστος και ο Χασάν “χαμένος” στην κυπριακή άμυνα, ο Μαρτίνς πέρασε τον Ελ Αραμπί δίπλα στον Αιγύπτιο και τον Ραντζέλοβιτς για ταχύτητα και διείσδυση από τα άκρα.

Ο Ολυμπιακός πήρε την μπάλα, πίεσε πολύ για ένα δεκάλεπτο, αλλά χωρίς να κάνει ευκαιρίες. Όμως, όλα άλλαξαν στο 68΄ όταν ο Ραντζέλοβιτς νίκησε με την ταχύτητά του τον Λέτσιακς, που πέφτοντας έπιασε την μπάλα με το χέρι. Ο Βαλμπουενά στάθηκε ψύχραιμα απέναντι στον Φαμπιάνο, τον έστειλε στην άλλη γωνία και άνοιξε το σκορ στο 69΄.

Στο 77΄ ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του, όταν ύστερα από εντυπωσιακή ενέργεια και γύρισμα του Ραντζέλοβιτς, ο Ελ Αραμπί πλάσαρε εν κινήσει, στέλνοντας την μπάλα μόλις άουτ, ενώ στο 80΄ ο Φαμπιάνο έκανε την απόκρουση του αγώνα στην κεφαλιά του Μαροκινού, ύστερα από σέντρα του Βαλμπουενά.

Ο Γάλλος είχε την ευκαιρία να σκοράρει ένα θεαματικό γκολ στο 90΄, αλλά ο κορυφαίος της Ομόνοιας, Φαμπιάνο, είπε “όχι” στο απευθείας εκτελεσμένο φάουλ του Γάλλου.

Ατυχώς για την ομάδα του, όμως, δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν με εκπληκτική κίνηση ο Ελ Αραμπί άφησε... σύξυλη την κυπριακή άμυνα με μία μόνο προσποίηση, γύρισε και σούταρε εκτός περιοχής στην αριστερή γωνία, για να σημειώσει ένα πανέμορφο γκολ και να ανοίξει διάπλατα την πόρτα των ομίλων.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ραφίνια, Σεμέδο, Μπα, Χολέμπας, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Μασούρας (58΄ Ραντζέλοβιτς), Φορτούνης (58΄ Ελ Αραμπί), Βαλμπουενά, Χασάν (76΄ Εμβιλά).

Ομόνοια (Χένινγκ Μπεργκ): Φαμπιάνο, Χούμποτσαν, Λούφτνερ, Λανγκ, Λέτσιακς, Μπουτεάκ (87΄ Λοΐζου), Ζόρντι Γκόμεθ, Βίτορ Γκόμες, Παπουλής (81΄ Ασαντέ), Σενέ (46΄ Ντουρίς), Τιάγκο.