Παρατάσεις στις προθεσμίες για τις δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων

Οι νέες ημερομηνίες, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή:

Παρατείνεται έως τις 20 Οκτωβρίου 2020 η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων μίσθωσης ακινήτου, με ημερομηνία έναρξης μίσθωσης από 1η έως και 31 Αυγούστου 2020.

Παρατείνεται μέχρι και τις 4 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για τις παρακάτω περιπτώσεις:

· Σε περίπτωση, που μισθωτήριο – το οποίο έχει συναφθεί προ του 2014 και είναι σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020 -, έχει παραταθεί σιωπηρά ή έχει αλλάξει κάποιος όρος του, και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο myTAXISnet. Η δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, και περιλαμβάνει στοιχεία, που ισχύουν στις 12 Ιουνίου.

· Αν το μισθωτήριο έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά και έχει λυθεί μέχρι τις 12 Ιουνίου. Διαφορετικά η μίσθωση θεωρείται ότι ισχύει.

Παρατείνεται έως και τις 9 Οκτωβρίου η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων Covid:

α) αρχικών για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, για όσους δεν έχουν ακόμα υποβάλει αρχικές δηλώσεις και

β) τροποποιητικών για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.

Οι αρχικές ή τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για τον μήνα Σεπτέμβριο μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2020.

Προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

Η αποδοχή των «Δηλώσεων Covid» από τους μισθωτές γίνεται μέσα σε επτά ημέρες από τη λήξη των σχετικών προθεσμιών. Εάν η αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι η «Δήλωση Covid» έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.

Παρατείνεται έως και τις 20 Οκτωβρίου 2020 η προθεσμία υποβολής των αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 1/8/2020 έως και 31/08/2020 ή των αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της μίσθωσης από 1/8/2020 έως και 31/08/2020.