Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου σήμερα και μετά τα τετράγωνα του με τον Πλούτωνα και τον Κρόνο, ο Ερμής θα βρεθεί απέναντι από τον Άρη στον Κριό για να ξεσπάσει και να πει ο,τι του… φανεί.

ΚΡΙΟΣ

Η αντίθεση του Άρη από το ζώδιο σου με τον Ερμή στο Ζυγό θα δημιουργήσει εντάσεις στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών. Η νευρικότητα και ο ανταγωνισμός μπορούν να σε βάλουν σε μπελάδες, αφού δε σε βοηθούν να εστιάσεις στην ενότητα, αλλά αντίθετα δείχνουν ότι δεν έχεις καμία διάθεση να κοιτάξεις προς την ίδια κατεύθυνση που κοιτάει και η άλλη πλευρά. Με αυτό σαν δεδομένο, καταλαβαίνεις ότι αλλού θα πας εσύ, αλλού ο άλλος…

ΤΑΥΡΟΣ

Οι εντάσεις που θα δημιουργήσει η αντίθεση του Άρη με τον Ερμή αναμένεται να σε επηρεάσουν κυρίως σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι σχέσεις με τους συναδέλφους σήμερα είναι δύσκολες και θα χρειαστεί να επιδείξεις υπομονή και υψηλό επαγγελματισμό για να μην πέσεις σε παγίδες από τις οποίες κανείς δε σου εγγυάται ότι θα βγεις αλώβητος. Ιδιαίτερη προσοχή όμως και στο κομμάτι της υγείας σου, αφού η απροσεξία μπορεί να κοστίσει.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Με την αντίθεση του Ερμή με τον Άρη να πραγματοποιείται στον άξονα των ερωτικών σου τα καβγαδάκια και τα πείσματα μπορεί να ξεφύγουν του ελέγχου και να εξελιχθούν σε ομηρικούς καυγάδες… Και το πρόβλημα δεν είναι ότι μπορεί να επιφέρουν συνέπειες που θα έχουν σημαντική διάρκεια στο χρόνο αλλά δεν παύει κάποιες κουβέντες να πληγώνουν και να καταγράφεται στο ιστορικό της σχέση σου μια αρκετά δύσκολη στιγμή.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ο Ερμής σε αντίθεση με τον Άρη σήμερα αναμένεται να δημιουργήσει εντάσεις στη σχέση σου με το σύντροφο σου, αφού φαίνεται ότι έχεις διαφορετική οπτική για τον τρόπο που διαχειρίζεσαι το χρόνο σου, για τις προτεραιότητες που βάζει μία ή η άλλη πλευρά και τα οποία με κάποιο τρόπο φαίνεται ότι δε συμβαδίζουν. Από την άλλη, απέφυγε τις στενές επαφές με συναδέλφους και προϊσταμένους γιατί και εκεί τα πράγματα δε διαφέρουν ιδιαίτερα.

ΛΕΩΝ

Η αντίθεση του Ερμή με τον Άρη αναμένεται να δημιουργήσει σήμερα σημαντικά προβλήματα και να οδηγήσει σε τσακωμούς με τα αδέρφια σου ή άλλα άτομα του ευρύτερου συγγενικού σου περιβάλλοντος. Προσοχή όμως και στις μετακινήσεις σου, αφού η βιασύνη και τα νεύρα δε βοηθούν σε καμία περίπτωση σήμερα. Από την άλλη απέφυγε όσο μπορείς συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, γιατί κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί ότι θα έχουν ευτυχή κατάληξη.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Με τον κυβερνήτη σου σε αντίθεση με τον Άρη σήμερα συζητήσεις οικονομικού περιεχομένου δε φαίνεται να μπορούν να έχουν θετική έκβαση. Προτίμησε να τις μεταθέσεις για την επόμενη εβδομάδα, αφού ούτως ή άλλως ακόμα κι αν καταλήξεις σε συμφωνία, μπορεί πολύ σύντομα να διαπιστώσεις ότι κινήθηκες βιαστικά. Το ίδιο ισχύει και στο ενδεχόμενο που έχεις σκοπό να προβείς σε κάποια αγορά. Σήμερα περιορίσου αποκλειστικά στη διερεύνηση.

ΖΥΓΟΣ

Ο Ερμής από το ζώδιο σου θα σχηματίσει σήμερα όψη αντίθεσης με τον Άρη και αυτό σημαίνει ότι σημαντικές συζητήσεις με το σύντροφο ή το συνεργάτη σου μπορεί να αποδειχτούν λάδι σε μία φωτιά που μπορεί να ήταν μικρή ως τώρα όμως σήμερα θα πάρει διαστάσεις πυρκαγιάς. Όση ψυχραιμία κι αν θεωρείς ότι μπορεί να έχεις θα τη χάσεις, γιατί η άλλη πλευρά δεν είναι σε καλή μέρα και δεν έχει πραγματικά διάθεση να βρεθεί η χρυσή τομή.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η αντίθεση του Ερμή με τον Άρη αναμένεται να δημιουργήσει κάποιες συγκρούσεις στα επαγγελματικά σου κυρίως που θα σε κάνουν να ανασύρεις από το συρτάρι παράπονα ή προβλήματα που μπορεί ως τώρα να μην τα είχες εκφράσει. Από την άλλη προσπάθησε να διαχειριστείς με ψυχραιμία ενδεχόμενα θέματα υγείας που μπορεί να προκύψουν, αφού δεν αποκλείεται να λάβεις κάποια λάθος διάγνωση και να αγχωθείς τσάμπα.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Σήμερα που ο Ερμής θα βρίσκεται σε όψη αντίθεσης με τον Άρη καλό θα είναι να συμφωνήσεις με το σύντροφό σου να αποφύγεις τις συζητήσεις και τις πολλές-πολλές επαφές, αφού οι πιθανότητες να αρπάξεις και να καταλήξεις σε καυγά είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Αν έχεις κάποια νέα σχέδια που θέλεις να θέσεις σε εφαρμογή, καλό θα ήταν να περίμενες λίγο, μιας και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να κάνεις βιαστικές κινήσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Με την αντίθεση του Ερμή με τον Άρη συμβαίνουν γεγονότα στο οικογενειακό σου περιβάλλον που δε σε αφήνουν να συγκεντρωθείς στις απαιτήσεις της δουλειάς, με αποτέλεσμα να χάνεις χρόνο και να κάνεις λάθη. Εκτός αυτού όμως δεν έχεις και την απαιτούμενη ψυχραιμία να κάνεις σημαντικές συζητήσεις και αρπάζεσαι με το παραμικρό. Καθόλου καλή μέρα για μετακομίσεις και συμβόλαια που σχετίζονται με ακίνητα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Με τον Ερμή να βρίσκεται σε αντίθεση με τον Άρη καλό θα ήταν να αποφύγεις να σχεδιάσεις κάποιο ταξίδι, αφού κάποιος παράγοντας που δεν υπολογίζεις αυτή τη στιγμή είναι πιθανό να κάνει την εμφάνιση του και να σου ανατρέψει εντελώς τα σχέδια. Δεν είναι καλή μέρα ούτε για νέες γνωριμίες, αφού ο άλλος σου δημιουργεί εκνευρισμό για το παραμικρό, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να δεις καθαρά ποιον έχεις απέναντι σου.

ΙΧΘΥΕΣ

Κόντρες αναμένεται να δημιουργήσει σήμερα η αντίθεση του Ερμή με τον Άρη και αφορμή θα είναι τα λεφτά. Είτε κάποιος πάει να σε κοροϊδέψει, είτε υπάρχει θέμα με δανεικά και αγύριστα σε κάποια φιλική σχέση, είτε ακόμα διαφωνείς στο σπίτι για τον τρόπο με τον οποίο κάνεις τη διαχείριση των χρημάτων. Στο ενδεχόμενο μιας νέας γνωριμίας η συναισθηματική αβρότητα ή η ελλιπής διάθεση από την άλλη πλευρά να ανοιχτεί μπορεί να σε απογοητεύσει.

Πηγή: astrologos.gr