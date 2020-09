Πολιτική

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης πληγέντων από “Ιανό” και κορονοϊό

Αναλυτικά όλα όσα περιλαμβάνονται στις βασικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή...

Τα έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων από τον κυκλώνα “Ιανό” περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη την αναστολή για ένα έτος του τέλους της συνδρομητικής τηλεόρασης καθώς και την πληρωμή των δύο πρώτων δόσεων του ΕΝΦΙΑ μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Επίσης παρέχεται προσαυξημένη έκπτωση για τις διαφημιστικές δαπάνες των επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα στις βασικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται:

Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος προς τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν πληγεί από τον κυκλώνα “Ιανό” στις περιοχές της Θεσσαλίας, της Φθιώτιδας, της Κεφαλονιάς, της Ιθάκης, της Ζακύνθου, της Λευκάδας, της Κορινθίας και της Ευρυτανίας. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 5.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα ανά κατοικία και σε 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση που έχει πληγεί. Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, και ακατάσχετη. Δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος ή εισφοράς συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Αναστέλλεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων που επλήγησαν από τον “Ιανό”. Η αναστολή καταλαμβάνει και τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων.

Παρέχεται η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις- εργοδότες που επλήγησαν από τον “Ιανό” να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί και όχι πέραν των 3 μηνών.

Καταβάλλεται στους εργαζόμενους με αναστολή εργασίας αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ, αναλογία Δώρου Χριστουγέννων και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.

Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής της πρώτης και της δεύτερης δόσης του ΕΝΦΙΑ μέχρι τις 30 Οκτωβρίου του 2020.

Παρατείνεται έως και τις 30 Απριλίου 2021 η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ για τις μεταφορές, καφέ και ροφήματα στην εστίαση, εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών καθώς και στο τουριστικό πακέτο.

Η διαφημιστική δαπάνη εκπίπτει, υπό προϋποθέσεις, προσαυξημένη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά 100% για το φορολογικό έτος 2020 και κατά 60% για το φορολογικό έτος 2021.

Αναστέλλεται για ένα έτος και συγκεκριμένα από 1 Οκτωβρίου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 η επιβολή του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση. Το κόστος του μέτρου αυτού ανέρχεται σε 18 εκατ ευρώ.