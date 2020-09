Κόσμος

Αστυνομικοί πυροβολήθηκαν σε διαδήλωση στο Κεντάκι

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στη διάρκεια αντιρατσιστικής διαδήλωσης για τον θάνατο μιας νεαρής Αφροαμερικανίδας.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες και ο ύποπτος προσήχθη στην πόλη Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη διάρκεια αντιρατσιστικής διαδήλωσης, μετά την απόφαση των αρχών να μην ασκηθεί δίωξη σε βάρος των αστυνομικών, οι οποίοι συμμετείχαν στην έφοδο που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί μέσα στο σπίτι της μια νεαρή Αφροαμερικανίδα, η Μπριόνα Τέιλορ, τον Μάρτιο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες. Διακομίστηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο για να τους προσφερθούν φροντίδες», διευκρίνισε ο μεταβατικός αρχηγός της αστυνομίας της Λούιβιλ, ο Ρόμπερτ Σρούντερ, διευκρινίζοντας πως η κατάστασή τους είναι σταθερή και ότι δεν απειλείται η ζωή τους.