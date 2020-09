Κόσμος

Κορονοϊός: lockdown στο Ισραήλ

Δεν απέδωσαν τα αυστηρά μέτρα και η χώρα μπαίνει για δεύτερη φορά σε καθεστώς lockdown.

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ, το οποίο συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενέκρινε σήμερα την επιβολή lockdown σε όλη την επικράτεια για να επιβραδυνθεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς κρίνει πως η έξαρση των κρουσμάτων μόλυνσης έφερε τη χώρα «στο χείλος της αβύσσου», αναφέρει ο ιστότοπος Ynet, η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η χώρα τίθεται σε καραντίνα. Η κυβέρνηση του Νετανιάχου είχε ήδη επιβάλλει αυστηρότερα μέτρα τη 18η Σεπτεμβρίου, όμως την περασμένη εβδομάδα, ο μέσος όρος των νέων μολύνσεων αυξήθηκε στις σχεδόν 7.000 ημερησίως, ασκώντας ολοένα αυξανόμενη πίεση στο σύστημα υγείας της χώρας των περίπου εννέα εκατομμυρίων κατοίκων.