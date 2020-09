Πολιτική

Ελπιδοφόρος: συνάντηση με Πομπέο για Ανατολική Μεσόγειο και Αγία Σοφία

Την πόρτα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα περάσει σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Όλα όσα θα τεθούν στο τραπέζι.

Συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο θα έχει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ελπιδοφόρος θα μεταφέρει τις ανησυχίες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας για τη προστασία των Χριστιανικών μειονοτήτων στη Τουρκία και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Τέλος, αναμένεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα θέσει για μια ακόμα φορά στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο το θέμα που έχει προκύψει από την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.