Κοινωνία

Λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα στον Πειραιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύωρη επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού από άνδρες της Πυροσβεστικής. Ποια η κατάστασή του. Ποια τα αίτια του ατυχήματος. Σε ποιο σημείο έχει κλείσει ο δρόμος.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί, στην οδό Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά, όπου επιχειρούν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα, λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να εγκλωβιστεί εντός της καμπίνας.

Οι πυροβέστες έδωσαν μάχη με το χρόνο για τη διάσωσή του. Χρειάστηκαν τρεις ολόκληρες ώρες για να καταφέρουν να τον απεγκλωβίσουν και να τον οδηγήσουν στο ασθενοφόρο, το οποίο τον μεταφέρει σε νοσοκομείο. Ο οδηγός είχε τις αισθήσεις του, αλλά χρειάστηκε να του χορηγηθεί οξυγόνο.

Λόγω του τροχαίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ακτή Μαιούλη, και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Ακτής Ποσειδώνος έως το ύψος της Οδού 2ας Μεραρχίας.