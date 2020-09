Υγεία - Περιβάλλον

Απεργία των νοσοκομειακών γιατρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αιτήματα των απεργών ιατρών διατύπωσε στον ΑΝΤ1 ο ΓΓ της ΟΕΝΓΕ, Πάνος Παπανικολάου.

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά σήμερα η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) με τα μέλη της να έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση για τις 12:00 στο υπουργείο Υγείας.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί κάνουν λόγο για τις «τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές», υπογραμμίζοντας ότι «με ελάχιστες προσλήψεις συμβασιούχων με ημερομηνία λήξης» και «μετακινήσεις προσωπικού και υποδομών από το ένα τμήμα στο άλλο, από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, από τα Κέντρα Υγείας στα Νοσοκομεία, με «εντέλλεσθε» για 10 και 15 εφημερίες το μήνα» δεν θωρακίζεται το δημόσιο σύστημα υγείας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, Πάνος Παπανικολάου, τόνισε ότι σχεδόν κανένα από τα αιτήματα των απεργών δεν έχει κλαδικό υπόβαθρο, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τα τέσσερα αιτήματα:

Δημιουργία ΜΕΘ, με προσωπικό

Επίταξη των ΜΕΘ ιδιωτικών κλινικών

Ενίσχυση των εκτάκτων ιατρείων, των πτερυγών για τον κορονοϊό και των Κέντρων Υγείας με προσωπικό

Μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων

Η Ομοσπονδία εκτιμά ότι βρισκόμαστε «μόλις στην αρχή του δεύτερου κύματος και το, έτσι και αλλιώς, τραγικά υποστελεχωμένο δημόσιο σύστημα υγείας “ζορίζεται”», αναφέροντας ότι «το 67% των κλινών ΜΕΘ για Covid-19 είναι ήδη κατειλημμένες και τα δύσκολα είναι μπροστά».

Ακόμη, γίνεται λόγος για «αυξομείωση των διαθέσιμων απλών κλινών και κλινών ΜΕΘ για Covid-19, ξαναμοίρασμα της τράπουλας σε βάρος της αντιμετώπισης άλλων ασθενειών» και για «οn-off στην τακτική λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων για τα υπόλοιπα νοσήματα, μετατροπή του συστήματος υγείας σε σύστημα μιας νόσου με ολέθριες επιπτώσεις για την υγεία των ασθενών».

Η ΟΕΝΓΕ ζητά την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ανάπτυξη και στελέχωση της ΠΦΥ, σχεδιασμό για την ανάπτυξη με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και τη στελέχωση με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό 3.500 κρεβατιών ΜΕΘ και ΜΑΦ, που έχει ανάγκη η χώρα, καμία απόλυση επικουρικού και συμβασιούχου, μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ με προτεραιότητα στην Υγεία και την Πρόνοια, στους μεγάλους εργασιακούς χώρους και στις κλειστές δομές. Επίσης άμεση επίταξη όλων των δομών και υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα Υγείας και Πρόνοιας και ένταξη τους σε ένα ενιαίο κρατικό σχέδιο, για να μπει σε εφαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες.