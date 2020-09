Κοινωνία

Συναγερμός για κρούσματα σε βρεφονηπιακούς σταθμούς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετικοί βρέθηκαν εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα να είναι στον «αέρα» η λειτουργία των σταθμών. Ο Παιδίατρος των βρεφονηπιακών σταθμών στο Ίλιον, Μανώλης Κωστόπουλος στον ΑΝΤ1.

(φωτογραφία αρχείου)