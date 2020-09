Πολιτική

ΓΓ Μεταφορών στον ΑΝΤ1: 1500 λεωφορεία στην Αθήνα έως το τέλος του χρόνου

Οι ενέργειες που γίνονται για την ενίσχυση των δρομολογίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Για «πρόβλημα που υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες», έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Ο Ν.Σταθόπουλος χαρακτήρισε τον κορονοϊό «μεγεθυντικό φακό που μεγαλώνει τα προβλήματα» και παραδέχθηκε ότι λόγω της 10ετούς απουσίας επενδύσεων στα Μέσα Μεταφοράς, υπάρχει «στενότητα στόλου και στενότητα προσωπικού».

Όπως εξήγησε, έχουν γίνει «βήματα» για την ενίσχυση του στόλου, αφού μέσα σε ένα χρόνο προστέθηκαν 150 λεωφορεία και αναμένονται ακόμα 200 τον επόμενο μήνα και συνολικά 300 έως το τέλος του έτους.

Σημειώνοντας ότι, «δεν περιμέναμε το νέο κύμα για να κάνουμε ενέργειες. Τα 150 οχήματα σημαίνει 17% αύξηση του στόλου και σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έχουμε προσθέσει 40% επιπλέον του στόλου. Ιδανικά αυτό που χρειάζεται στην Αθήνα είναι 2000 οχήματα, σε κανονικές συνθήκες. Ξεκινήσαμε με 850, είμαστε στα 1100 και στο τέλος του χρόνου θα είμαστε στα 1500».

Πάντως, όπως εξήγησε, πρόκειται για διπλό πρόβλημα, αφού πρέπει και να αυξηθεί ο στόλος και να γίνουν προσλήψεις προσωπικού. Τέλος, κατέληξε πως «πρέπει να αλλάξει και η συμπεριφορά του επιβατικού κοινού».